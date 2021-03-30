К тому же, напомним, в стране уже год в прямом смысле слова свирепствует коронавирус, а обнаружить вирусную пневмонию можно только при помощи компьютерной томографии.





Вчера, 29 марта, в Жодино побывал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Во время визита обсуждали наличие в Жодинской городской больнице базы для установки высокотехнологичных диагностических аппаратов, посокльку в ближайшей перспективе здесь установят аппарат компьютерной томографии (КТ), сообщает сайт Жодинского райисполкома.





Жодинцев очень волнует вопрос оснащения городской больницы компьютерным томографом — для этого исследования горожане ездят в Борисов и Минск.





Терапевтический корпус городской больницы, в апреле прошлого года перепрофилированный в инфекционный, на протяжении нескольких месяцев принимал жодинцев и жителей других городов на 140 койках. Теперь количество коек сократили до 70. Хотя не за горами третья "коронавирусная" волна.





По словам главного врача ЦГБ Татьяны Никифоровой, всю последнюю неделю число заболевших в городе не уменьшается, но и не растет.





По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, на данный момент в Беларуси доступны три вакцины от коронавируса. Это российские «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а также китайский «Синофарм». Также начался розлив «Спутника V» на заводе «Белмедпрепараты» — 100 тысяч доз уже пришло, подписаны контракты на 500 тысяч доз ежемесячно.





Пока прививку от коронавируса в Жодино получили медики, педагоги и социальные работники, в Жодино привились 95 человек. Чтобы получить прививку, нужно записаться на вакцинацию в городской поликлинике (кабинет № 124). В листе ожидания — 1 600 горожан.





Также в Жодино должен появиться и аппарат МРТ. Правда, похоже, что это еще долгая песня - председатель Жодинского исполкома Дмитрий Заблоцкий рассказал, что еще прорабатывается приобретение аппаратов либо с помощью БЕЛАЗа или же за счет поставок по линии бюджета.