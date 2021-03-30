Об этом уголовном деле сообщила служба информации прокуратуры Брестской области.





17-летнего парня обвиняют в злостном хулиганстве. Согласно материалам дела обвиняемый, «действуя совместно с двумя несовершеннолетними и тремя совершеннолетними гражданами, уголовное дело в отношении которых уже направлено в суд, в ночь с 14 на 15 августа 2020 года из хулиганских побуждений повредил памятник Ленину в сквере в городском поселке Домачево.





Сообщается, что «по периметру постамента памятника молодые люди нанесли различные надписи и наклеили белые листы бумаги с красными горизонтальными линиями».





Ведомство показало видеокадры, на которых, судя по всему, происходит «тюнинг» памятника. На видеокадрах видно, что ночью на постаменте памятника ребята написали краской «Уходи», «3%», «Перемен», «Жыве Беларусь».





По словам начальника брестского управления ГУБОПиК МВД Александра Лавруковича, это надписи «циничного и оскорбительного характера». Кроме этого, по его словам, молодые люди закрепили на памятник «ленту с незарегистрированной символикой».



