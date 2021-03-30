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1 апреля в Беларуси до +20! А потом...

У природы нет плохой погоды, но хотелось бы все-таки получше, чем пока нынешняя весна в Беларуси.


По данным Белгидромета, 31 марта погоду будет определять теплая воздушная масса, ночью и утром по восточной половине сохранится влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. 

Ночью и утром преимущественно по восточной половине временами дожди. Днем без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный умеренный, днем местами порывистый. 

Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +13..+19°С, местами по юго-западу до +21°С. Атмосферное давление будет падать.

1 апреля погодные условия в стране продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса. В дневные часы по северо-западной половине скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с юга Балтийского моря. Ночью переменная облачность, днем постепенное увеличение облачности. 

Ночью по северу, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, максимальная днем +13..+20°С, в северных районах +7..+12°С.

2 апреля в ночные часы сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося в юго-восточном направлении, днем погоду в стране будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, распространяющаяся с Северной Европы.

Облачно с прояснениями. Ночью на большей части, днем местами по стране кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северной четверти порывистый. Похолодает.Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, по юго-востоку до +6°С, максимальная днем +4..+11°С.
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