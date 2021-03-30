



Виталия Стуканова о проблеме травли сотрудников органов внутренних дел была опубликована в журнале «Вестник Академии МВД» в декабре 2020 года. По его словам, после президентских выборов белорусские милиционеры столкнулись с массивным буллингом как в реальной жизни, так и в интернете. Это проявляется как в непосредственных угрозах, так и в разглашении персональных данных или дистанцировании от сотрудников внутренних дел в общественных местах, передает Статьяо проблеме травли сотрудников органов внутренних дел была опубликована в журнале «Вестник Академии МВД» в декабре 2020 года. По его словам, после президентских выборов белорусские милиционеры столкнулись с массивным буллингом как в реальной жизни, так и в интернете. Это проявляется как в непосредственных угрозах, так и в разглашении персональных данных или дистанцировании от сотрудников внутренних дел в общественных местах, передает TUT.by.





В чем причины?

Виталий Стуканов выделяет два условия возникновения буллинга в отношении милиционеров в 2020 году.





Первое — карательный образ ведомства и его сотрудников: в 2019 году более 80% опрошенных сотрудников милиции из всех регионов идентифицируют свою деятельность с наказанием, карой, что, по его словам, приводит к агрессивно-обвинительному уклону в работе с гражданами, в том числе не нарушающими закон. Второе условие возникновения буллинга — снижение авторитета власти и рост социального недовольства.





Профессор считает, что «пик социального недовольства действиями ОВД с выражением решимости бороться и нести жертвы вызвало лавинообразное распространение информации о беспричинном избиении, насилии и пытках протестующих после их задержания в РУВД Минска, ЦИП на Окрестина».





По его словам, в большинстве случаев органы правопорядка не смогли аргументированно опровергнуть негативную информацию о немотивированном насилии со стороны милиции, а также обосновать необходимость применения жестоких мер к протестующим.





В итоге события 9−12 августа 2020-го «обусловили крайнее нагнетание социальной напряженности и углубление протестных настроений в обществе, что обусловило рождение массового буллинга сотрудников органов внутренних дел».





При этом, отмечает Стуканов, после 12 августа протесты носили преимущественно мирный характер.





«На этом фоне силовые методы борьбы сотрудников ОВД и других органов правопорядка с протестующими (применения спецсредств, задержания в общественных местах, разбитые витрины, вытоптанные клумбы цветов и прочее) воспринимались крайне отрицательно, как неоправданные, необоснованные, неадекватные обстановке», — уверен он.





А точечные силовые акции в общественных местах, по его мнению, как правило, имели отрицательный общественный резонанс, сплачивали протестно настроенных граждан, а также вовлекали в сферу социального недовольства родственников, друзей и коллег «пострадавших».





Формированию отрицательных стереотипов о милиции способствовала анонимность деятельности сотрудников (работа в гражданской одежде, закрытых лицах, передвижении на автомобилях без номеров). В результате, по словам профессора, сотрудники ОВД стали ассоциироваться с бандитами.





А активное противодействие сотрудников «незарегистрированной символике» «сформировало в общественном сознании негативные представления о попрании прав и свобод личности, о невозможности заявлять свое мнение и общественно-политическую позицию», полагает Стуканов.





Вывешивание же государственных флагов на автозаках и на фоне зданий, обнесенных колючей проволокой, по его мнению, сформировало в общественном сознании негативный стереотип о репрессивном аппарате, «власти, способной управлять только силой».





Что делать?

По мнению Виталия Стуканова, милиции на акциях протестов стоит перейти от силового противостояния к мирному взаимодействию. В частности, по его словам, необходимо разрешать проведение массовых мероприятий в установленных местах с обеспечением охраны общественного порядка, сотрудники милиции должны быть обозначены, вести себя корректно, демонстрировать готовность прийти на помощь.





«Исключение публичных силовых акций будет способствовать благоприятной социальной оценке действий органов внутренних дел и опосредованно в оценке государственной власти», — считает профессор МВД.





По его словам, пресекать деструктивное поведение следует своевременно, в соответствии с законом и только в отношении тех, кто действительно преступает закон, в том числе не выполняет законные требования милиционеров. При этом не следует допускать тяжелых последствий для здоровья или жизни кого-либо из участников этих акций.





Применение силовых мер должно быть в рамках закона, должны быть доказательства, это подтверждающие. Сотрудники милиции, задействованные в охране общественного порядка, должны действовать в форменном обмундировании, со знаками отличия и открытыми лицами, чтобы участники массового мероприятия, в том числе несанкционированного, четко понимали, что перед ними — правоохранители.





Также для решения проблемы с массовой травлей силовиков профессор предлагает сформировать гуманистический образ ведомства и его сотрудников, уйти от карающего образа. По словам профессора, милиционер должен восприниматься как сотрудник, защищающий общественный порядок, жизнь и здоровье граждан, в том числе протестующих.





Также он призвал повышать профессионализм личного состава, развивать коммуникативную компетентность правильного взаимодействия с гражданами, предупреждать психологическое выгорание и профессиональную деформацию личности (в первую очередь агрессивно-обвинительное отношение к другим людям).





Свою статью профессор Стуканов опубликовал еще в декабре 2020 года, как думаете, руководство МВД уже приступило к его осуществлению?