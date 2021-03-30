+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Вакцину AstraZeneca переименовали

После ситуации в Европе вакцина AstraZeneca, поставки которой приостановлены во многих странах, получила новое название. Ее переименовали в Vaxzevria, сообщается на сайте Агентства медицинских продуктов Швеции.

Регулятор отметил, что смена названия не несет с собой изменений других параметров препарата. При этом маркировка и упаковка нового средства может отличаться.

Последней страной, приостановившей использование прививки, стала Канада. Там ее перестанут применять для вакцинации людей старше 55 лет. По данным канадских специалистов, вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тысячам. Ранее считалось, что такой эффект наблюдался в одном из миллиона случаев.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию AstraZeneca после обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели препарата настаивают на его безопасности. В компании подчеркнули, что изучение здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.
Источник: lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]