



Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.





Им определены:





нормы питания для осужденных в исправительных колониях, тюрьмах, арестных домах, граждан, находящихся в ЛТП;





нормы питания для граждан, содержащихся под стражей в СИЗО и тюрьмах, ИВС и центрах изоляции правонарушителей;





нормы питания для осужденных в воспитательных колониях;





повышенные нормы питания для отдельных категорий лиц;





нормы питания в виде сухого пайка;





нормы обеспечения средствами личной гигиены лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и ЛТП.





Постановление вступает в силу после официального опубликования.





Согласно постановлению, нормы питания лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах и тюрьмах, лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел и центрах изоляции правонарушителей органов внутренних дел предусматривают в сутки на человека:





250 граммов хлеба из смеси муки ржаной и пшеничной первого сорта (заварных и незаварных сортов, с добавками и без них),

200 граммов хлеба из муки пшеничной первого сорта (заварных и незаварных сортов, с добавками и без них),

5 граммов муки пшеничной второго сорта,

100 граммов крупы (ячневая, гречневая, пшено, перловая, рисовая, овсяная), сушеных бобовых,

30 граммов макаронных изделий из муки высшего сорта,

90 граммов мяса (свинины, говядины первой категории),

55 граммов рыбы с головой,

15 граммов маргариновой продукции с процентным содержанием жира не менее 45%,

15 граммов растительного масла,

125 миллилитров коровьего молока жирностью не более 3,6%,

2 куриных яйца (в неделю),

30 граммов сахара,

15 граммов соли,

1 грамм чая,

0,1 грамма лаврового листа,

3 грамма томатной пасты,

20 граммов сухого киселя или 10 граммов сушеных фруктов,

25 граммов мяса птицы (цыплят-бройлеров первого сорта),

20 граммов вареных колбасных изделий первого или высшего сорта,

10 граммов сметаны жирностью до 26%,

500 граммов картофеля,

120 граммов капусты,

40 граммов свеклы,

30 граммов моркови,

40 граммов лука,

20 граммов огурцов, томатов, кореньев и зелени,

0,5 грамма универсальной приправы,

5 граммов чеснока (в период с 1 ноября по 31 марта).