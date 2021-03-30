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"Это не потеря, это катастрофа". В Бресте в 42 года умер заведующий подстанцией скорой помощи

Коллеги считают Руслана Сахаревича уникальным врачом.

"Это не потеря, это катастрофа". В Бресте в 42 года умер заведующий подстанцией скорой помощи
фото носит иллюстративный характер
Пандемия коронавируса ещё долго будет сказываться на медработниках, даже если вирус перестанет быть опасным, и пандемия закончится. Стресс, напряжение, в которых пришлось работать врачам, не проходят бесследно для их здоровья. И всё чаще мы узнаём о скоропостижной кончине медиков, пишет 1reg.by

20 марта подстанция скорой помощи «Восток» в Бресте лишилась заведующего, врача бригады интенсивной терапии (БИТ) Руслана Сахаревича. На 43 году жизни после непродолжительной болезни он умер в одной из больниц Бреста.

Поздравил с праздником и попал в реанимацию

Госпитализировали Руслана Петровича 20 февраля. На вопросы о своём самочувствии он отшучивался и просил не беспокоиться за него. 23 февраля большая часть коллектива сделала сюрприз руководителю: с подарками и поздравлениями пришли к нему больницу. Как говорит старший фельдшер Наталья Драневич, в палате даже не всем хватило места.

А утром 8 марта заведующий отправил поздравления всем коллегам-женщинам. Никто даже предположить не мог, что вечером того же дня он окажется в тяжёлом состоянии в реанимации. Не помог аппарат ИВЛ и сильнодействующие лекарства. Причину смерти коллеги медика и руководство станции просят не называть.

Руслан Сахаревич пришёл работать в скорую помощь в 2001 году сразу после института. Работал в БИТе. Это бригада, которая выезжает на самые сложные случаи, когда пациента надо откачать, реанимировать, вернуть с того света… По воспоминаниям коллег, Руслан Петрович в любых ситуациях сохранял спокойствие, действовал быстро и профессионально. В 2018 году успешного врача назначили заведующим подстанции.

Главный врач ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи Бреста» Валентина Пашкевич рассказала, что на Руслана Сахаревича всегда можно было положиться. Он жил своей работой.

До момента госпитализации ни разу не брал больничный. Работал врачом на 1,5 ставки. Брал и дополнительные смены, когда нужно было замещать кого-то. В любое время можно было обратиться и неважно, на сколько сильно Руслан Петрович устал – не откажет, – рассказала Валентина Васильевна.

– Не знаю, когда придёт осознание, что его больше нет. До сих пор не могу поверить в это. Хоть и прощались. Как-то так быстро всё. Для нас это не потеря, а катастрофа, – говорит Валентина Пашкевич.

Проститься с Русланом Сахаревичем пришло много людей – коллеги, родные, друзья и даже пациенты. Брест потерял очень важного человека.
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