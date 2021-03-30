Пандемия коронавируса ещё долго будет сказываться на медработниках, даже если вирус перестанет быть опасным, и пандемия закончится. Стресс, напряжение, в которых пришлось работать врачам, не проходят бесследно для их здоровья. И всё чаще мы узнаём о скоропостижной кончине медиков, пишет 1reg.by





20 марта подстанция скорой помощи «Восток» в Бресте лишилась заведующего, врача бригады интенсивной терапии (БИТ) Руслана Сахаревича. На 43 году жизни после непродолжительной болезни он умер в одной из больниц Бреста.





Поздравил с праздником и попал в реанимацию

Госпитализировали Руслана Петровича 20 февраля. На вопросы о своём самочувствии он отшучивался и просил не беспокоиться за него. 23 февраля большая часть коллектива сделала сюрприз руководителю: с подарками и поздравлениями пришли к нему больницу. Как говорит старший фельдшер Наталья Драневич, в палате даже не всем хватило места.





А утром 8 марта заведующий отправил поздравления всем коллегам-женщинам. Никто даже предположить не мог, что вечером того же дня он окажется в тяжёлом состоянии в реанимации. Не помог аппарат ИВЛ и сильнодействующие лекарства. Причину смерти коллеги медика и руководство станции просят не называть.





Руслан Сахаревич пришёл работать в скорую помощь в 2001 году сразу после института. Работал в БИТе. Это бригада, которая выезжает на самые сложные случаи, когда пациента надо откачать, реанимировать, вернуть с того света… По воспоминаниям коллег, Руслан Петрович в любых ситуациях сохранял спокойствие, действовал быстро и профессионально. В 2018 году успешного врача назначили заведующим подстанции.





Главный врач ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи Бреста» Валентина Пашкевич рассказала, что на Руслана Сахаревича всегда можно было положиться. Он жил своей работой.





– До момента госпитализации ни разу не брал больничный. Работал врачом на 1,5 ставки. Брал и дополнительные смены, когда нужно было замещать кого-то. В любое время можно было обратиться и неважно, на сколько сильно Руслан Петрович устал – не откажет, – рассказала Валентина Васильевна.





– Не знаю, когда придёт осознание, что его больше нет. До сих пор не могу поверить в это. Хоть и прощались. Как-то так быстро всё. Для нас это не потеря, а катастрофа, – говорит Валентина Пашкевич.





Проститься с Русланом Сахаревичем пришло много людей – коллеги, родные, друзья и даже пациенты. Брест потерял очень важного человека.