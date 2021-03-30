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"Зеркала" заблокированных интернет-ресурсов в в Беларуси тоже заблокируют — постановление

ОАЦ внес изменения в совместное постановление с Минсвязи и Мининформом, которым утверждено положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу. Теперь в Беларуси будут блокировать «копии интернет-ресурсов». На это обратило внимание издание reform.by.



«Копии интернет-ресурсов» в Беларуси тоже заблокируют — постановление 
Постановление № 2/6/2 от 25 марта 2021 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после официального опубликования.

В документе появилась следующая фраза: «копия интернет-ресурса — интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен». 

Согласно документу, теперь Министерство информации при выявлении копии интернет-ресурса будет направлять уведомление в Государственную инспекцию по электросвязи Минсвязи «для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа» (владельца об этом уведомят).

Согласно обновленному положению, Госинспекция будет включать копию интернет-ресурса в список ограниченного доступа в течение одного дня после получения уведомления Мининформа или же копии решения Министерства информации.
TUT.by
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