Об этом TUT.BY сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Мартов, который в начале марта обнародовал эту проблему в интервью нам.





— На минувшей неделе в витебской БСМП прошли патологоанатомические конференции. Комиссии Минздрава изучали медицинскую документацию. На конференциях разобрали 8 историй болезни пациентов, которые умерли в хирургическом корпусе 7−8 января и позже, — сообщил Владимир Мартов. — У двух пациентов из восьми в истории болезни были записи врача о прекращении подачи кислорода — и у этих двух человек на конференциях выявили причинно-следственную связь с ухудшением их состояния. У остальных пациентов, у кого в картах записей про кислород не было, эту связь не установили.





Завотделением анестезиологии и реанимации рассказывает, что люди после ЧП умирали по-разному:





— Кто-то, например, умер 12 января, но связь с прекращением подачи кислорода в его смерти установлена. Кто-то умер сразу — 7 января, — но связь не установлена.





Владимир Мартов говорит, что ему и коллегам важно узнать, к каким выводам придет лечебно-контрольный совет Минздрава:





— Лечебно-контрольный совет Минздрава — это высший орган ведомства, на котором разбирают различные ЧП. Мне, сотрудникам нашего отделения, а также многим белорусским врачам профессионально интересно узнать, как расследовался витебский случай, какие решения в итоге примут, какие сделают выводы.





Справка TUT.BY. Председателем лечебно-контрольного совета (ЛКС) Минздрава является первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. К работе ЛКС могут привлекаться главные штатные и внештатные специалисты Минздрава, руководители и специалисты управлений здравоохранения облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, медучреждений.





ЛКС дает оценку «состояния, доступности и качества медицинской помощи, оказываемой населению», определяет «направления по совершенствованию качества оказания медицинской помощи».





ЧП с кислородом в БСМП Витебска





10 марта на TUT.BY вышло интервью с завотделением реанимации витебской БСМП Владимиром Мартовым: он рассказал о ЧП в витебской БСМП. В начале января в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Мартов не назвал точное количество умерших, но сказал, что это был «не один и не два человека». Медик сообщил об этом министру Дмитрию Пиневичу, тот прислал в больницу комиссию, итог всего этого: по словам врача, перебои с кислородом есть и поныне, самому же Мартову с апреля не продлевают контракт.





В пятницу, 12 марта, Александр Лукашенко побывал в Молодечненской центральной районной больнице и там спросил у главы Минздрава Дмитрия Пиневича об этом ЧП. «Были небольшие перебои», — так ситуацию прокомментировал Пиневич. Лукашенко же потребовал: «Ну, если там политика, то, значит, надо на место человека ставить». «Поставим», — пообещал Пиневич.





«Подача кислорода не зависит от того, завотделением реанимации оппозиционер или нет», — ответил на это Владимир Мартов.





14 марта ЧП с кислородом прокомментировал глава Минздрава Дмитрий Пиневич. В интервью СТВ он охарактеризовал завотделением реанимации витебской БСМП Владимира Мартова как профессионала, но подчеркнул, что, по его данным, перебои в подаче кислорода в больнице не были причиной гибели пациентов.





— Инцидент, насколько я понимаю, был. Мы еще будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодный период времени, когда была нагрузка на кислородную систему. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально на то, что рассказывал наш многоуважаемый Владимир Юрьевич, — отметил Пиневич.





Он также рассказал, что в БСМП Витебска был выявлен целый ряд нарушений, например факт нарушения санэпидемрежима, что могло и, скорее всего, приводило к внутрибольничному заражению коронавирусом персонала, в том числе в «красной зоне».





— Отмечалось, что, к сожалению, Владимир Юрьевич своим плохим примером показывает несоблюдение жестких норм пребывания специалистов в «красной зоне».





Пиневич отметил, что меры дисциплинарного воздействия приняты к целому ряду специалистов больницы скорой помощи.





В середине марта в витебской БСМП прошли проверки: приехали медики из Минска. Следственный комитет опросил медиков, которые дежурили 7−8 января.





С 3 апреля Владимиру Мартову не продлевают трудовой контракт. 1 марта он получил уведомление от администрации БСМП о том, что с 3 апреля с ним не продлевают трудовой контракт — «в связи с истечением срока его действия».







