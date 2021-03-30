Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий

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«Инфаркт послековидный. Он скончался в больнице, был в коме», — пояснили в пресс-службе, пишет tut.by.





Группа «Старый приятель» была создана в 1995 году пианистом Александром Зарецким и певцом и гитаристом Андреем Шуриковым. Спустя год вышел первый альбом, в который вошла песня Зарецкого «Новый день календаря». Она стала одним из хитов группы. На счету коллектива несколько альбомов, последний из них — «Время» — вышел в 2020 году.



