Больше платных парковок пообещали чиновники в центре Минска





До 10 тысяч платных парковочных мест появится в Минске к концу 2022 года, рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.





Сейчас сеть открытых платных парковок в столице рассчитана на 4,1 тысячи машин. В ближайшие два года чиновники планируют увеличить их в два с половиной раза – до 10 тысяч мест, пишет Sputnik. Пока речь только о парковках внутри второго кольца.





Чтобы повысить спрос на площадки для авто, власти хотят установить более гибкие тарифы и выдавать ограниченное число абонементов. А за "нелегальную" парковку будут приходить ставшие модными в последнее время "письма счастья", отправлять их будут ГО "Гаражи, автостоянки и парковки".





А что с автохламом и мусором в Минске?





Полностью очистить городские территории от неиспользуемых старых машин до конца мая поручил на совещании в понедельник председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.





По его словам, все нормативные документы для проведения этой процедуры уже есть, вопросом нужно заняться предметно. Глава Минска напомнил также о работах по озеленению и благоустройству столицы – в ближайшее время начнутся массовые субботники.





Кроме того, Кухарев поручил привести в порядок чердаки и подвалы жилфонда Минска до 5 апреля. На прошлой неделе в 90 проверенных домах выявили 22 факта захламленности технических помещений.















