ВОЗ назвала самый вероятный сценарий происхождения коронавируса

Cпециалисты ВОЗ и китайские медики по итогам совместного исследования сделали вывод, пишет kp.by, что COVID-19 передался человеку от летучих мышей через посредника. Им является животное, но какое, пока не установили, сообщает Associated Press.





Гипотеза о лабораторной утечке была исключена. Вероятность прямой передачи от летучих мышей к человеку называют существенной, а распространение через пищевые продукты – маловероятным.







