+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

ВОЗ назвала самый вероятный сценарий происхождения коронавируса

COVID-19 передался человеку от летучих мышей через неустановленное пока животное.

ВОЗ назвала самый вероятный сценарий происхождения коронавируса
Фото: Андрей Абрамов
Cпециалисты ВОЗ и китайские медики по итогам совместного исследования сделали вывод, пишет kp.by, что COVID-19 передался человеку от летучих мышей через посредника. Им является животное, но какое, пока не установили, сообщает Associated Press.

Гипотеза о лабораторной утечке была исключена. Вероятность прямой передачи от летучих мышей к человеку называют существенной, а распространение через пищевые продукты – маловероятным.
Источник: Григорий Грибов
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]