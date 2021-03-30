В Петриковском районе неизвестный ограбил банк





Следователь на месте преступления / пресс-служба СК





В обед женщина-оператор вышла из рабочего помещения. В это время в банк ворвался неизвестный мужчина в балаклаве и с предметом, похожим на пистолет. Он ударил женщину, связал ей руки и ноги скотчем, забрал ключ и забрал деньги из сейфа, передает Еврорадио. По предварительным данным добычей нападавшего стали 3005 белорусских рублей и 1301 доллар США.





Разбойное нападение попало в объектив видеокамеры и было замечено службой безопасности банка. Служба безопасности сразу же сообщила о преступлении в милицию. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователи собрали ряд предметов, имеющих существенное значение для раскрытия и расследования преступления, допросили потерпевшую, изучили запись камеры видеонаблюдения.





По приметам, которые описала сотрудница банка, задержали 46-летнего уроженца Мозырского района. При себе мужчина имел деньги и предмет, похожий на пистолет.





Следственный комитет возбудил уголовное дело за разбой.