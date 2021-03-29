Белорусы смогут с 1 апреля отправиться на Кипр. Что понадобится
Беларусь с 1 апреля переходит в список «красных» стран, которые формирует Минздрав Кипра, а значит граждане нашей страны могут отправиться на курор
Беларусь с 1 апреля переходит в список «красных» стран, которые формирует Минздрав Кипра, а значит граждане нашей страны могут отправиться на курорт. Что для этого понадобится – в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».
Заполнить онлайн-форму
В течение 24 часов до вылета белорусам понадобится заполнить форму на сайте cyprusflightpass.gov.cy. Пассажирам также необходимо будет пройти регистрацию на портале, указать необходимые данные и принять условия использования.
ПЦР-тесты и небольшая самоизоляция
Максимум за 72 часа до вылета на Кипр белорусам понадобится сделать ПЦР-тест на коронавирус – его результат должен быть отрицательным. Детям до 12 лет исследование проходить не нужно. еще один тест нужно сделать по прибытии на курорт. До получения результата туристов попросят пройти небольшую самоизоляцию в отеле, которая не займет больше трех часов.
21:17 29/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение