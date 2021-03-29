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Белорусы смогут с 1 апреля отправиться на Кипр. Что понадобится

Беларусь с 1 апреля переходит в список «красных» стран, которые формирует Минздрав Кипра, а значит граждане нашей страны могут отправиться на курор


Беларусь с 1 апреля переходит в список «красных» стран, которые формирует Минздрав Кипра, а значит граждане нашей страны могут отправиться на курорт. Что для этого понадобится – в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Заполнить онлайн-форму

В течение 24 часов до вылета белорусам понадобится заполнить форму на сайте cyprusflightpass.gov.cy. Пассажирам также необходимо будет пройти регистрацию на портале, указать необходимые данные и принять условия использования.

ПЦР-тесты и небольшая самоизоляция

Максимум за 72 часа до вылета на Кипр белорусам понадобится сделать ПЦР-тест на коронавирус – его результат должен быть отрицательным. Детям до 12 лет исследование проходить не нужно. еще один тест нужно сделать по прибытии на курорт. До получения результата туристов попросят пройти небольшую самоизоляцию в отеле, которая не займет больше трех часов.
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