Белорусы смогут с 1 апреля отправиться на Кипр. Что понадобится





Беларусь с 1 апреля переходит в список «красных» стран, которые формирует Минздрав Кипра, а значит граждане нашей страны могут отправиться на курорт. Что для этого понадобится – в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





Заполнить онлайн-форму





В течение 24 часов до вылета белорусам понадобится заполнить форму на сайте cyprusflightpass.gov.cy. Пассажирам также необходимо будет пройти регистрацию на портале, указать необходимые данные и принять условия использования.





ПЦР-тесты и небольшая самоизоляция





Максимум за 72 часа до вылета на Кипр белорусам понадобится сделать ПЦР-тест на коронавирус – его результат должен быть отрицательным. Детям до 12 лет исследование проходить не нужно. еще один тест нужно сделать по прибытии на курорт. До получения результата туристов попросят пройти небольшую самоизоляцию в отеле, которая не займет больше трех часов.



