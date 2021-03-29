Непокоренные. Этим купаловцам разве можно найти замену?





Как пишет Sputnik, в Купаловском театре до сих пор не хватает актеров, здесь проходят кастинги. Как передали в эфире телеканала "Беларусь 1", только за один день на кастинг пришло более 30 претендентов.





Номера оценивают знаменитые актеры Купаловского театра: Геннадий Овсянников, Зинаида Зубкова, Тамара Миронова, Ольга Нефедова.





Как рассказала народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова, претендентов отбирают тщательно:





"Сюда приходят люди очень индивидуальные. Они должны знать язык (белорусский – Sputnik), мыслить, уметь это делать. Быть в разных обстоятельствах. И сразу это увидеть очень сложно. Поэтому мы тщательно смотрим наших претендентов на путевку в наш театр".

Судя по информации сайта театра, предыдущий кастинг в Купаловский прошел 24 марта.





"Успешно прошел конкурсный отбор! Актерская труппа пополнилась новыми именами", – говорится в сообщении, где также был анонсирован новый кастинг.





Из информации на сайте известно, что состав театра постепенно расширяется, сейчас в актерской труппе насчитывается 17 человек. Прибавились новые имена: 21 февраля насчитывалось всего 10 актеров.





Купаловский театр открыл новый 101-й сезон 3 марта со ставшего традиционным спектакля "Павлинка". Однако на данный момент в театре можно увидеть лишь две постановки.





Правда, в театре анонсировали выход нового спектакля уже к осени.









Что случилось в Купаловском?

В середине августа был уволен директор Купаловского театра Павел Латушко, который ранее был кадровым дипломатом и возглавлял в свое время министерство культуры. Ранее он осудил сложившуюся в Беларуси ситуацию и высказался против прошедших 9 августа выборов президента.





Коллектив выступил против ухода своего директора, написав заявления на увольнения в знак солидарности. В итоге из знаменитого театра ушли более 60 сотрудников, среди которых народный артист Беларуси Виктор Манаев, художественный руководитель и режиссер Николай Пинигин, народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик, ведущий актер и режиссер Павел Харланчук.





После увольнения сам Павел Латушко присоединился к оппозиционному движению и покинул Беларусь.





Театр сначала временно закрылся на "санитарную обработку", а после и вовсе объявил, что новый театральный сезон, который был запланирован на 21 августа 2020 года, так и не начнется.





6 января новым директором Купаловского театра был назначен экс-чиновник Мингорисполкома Александр Шестаков.









19 февраля Купаловский театр посетил Алекснадр Лукашенко, он посмотрел репетицию спектакля "Павлинка" с обновленным составом и заверил, что обязательно восстановит театр.







