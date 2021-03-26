Хакеры сорвали вещание австралийского канала, готовившего расследование о Путине
Австралийский канал 9News Australia (Channel Nine, Nine Network) подвергся массированной кибератаке, которая привела к срыву эфиров. Как сообщил портал TV Blackbox, специализирующийся на новостях телеиндустрии, канал готовил к показу очередной выпуск расследовательской программы Under Investigation.
Как следует из анонса на сайте канала, программа посвящена "смертоносной кампании уничтожения с помощью химагентов", развернутой, по версии редакторов канала, президентом РФ Владимиром Путиным "против его врагов" в западных странах, пишет newsru.com При этом TV Blackbox, ссылаясь на экспертов, с которыми переговорил 9News, сообщил, что за атакой, скорее всего, стоят хакеры из России, что объясняется "изощренностью" предпринятого нападения.
Как отмечает команда 9News Australia в Twitter, атака может выявить уязвимость общенационального масштаба, однако идет ли речь о криминальном саботаже или действиях иностранного государства, сейчас выясняется.
Представители телеканала пояснили, что уже "запустили ряд процессов, призванных обеспечить возвращение к нормальной сетке вещания", при этом вместо прямого эфира пришлось давать передачи в записи. На них атака не распространилась, потому за их показ отвечает компания на аутсорсинге - NPC Media.
Все сотрудники 9News Australia переведены на домашнюю работу, пока IT-специалисты восстанавливают производственные системы. Представители канала отмечают, что посвященный России эпизод уже снят, и действия киберпреступников не помешают показать его в эфире.
В 2020 году в Австралии были зафиксированы около 60 тыс. нападений в киберпространстве, по одному примерно каждые десять минут, отмечает DW. В 2018 году Австралия вслед за другими странами обвинила РФ в в масштабной хакерской атаке с использованием вируса NotPetya, произошедшей в июне 2017 года.
"На основе выводов австралийских разведывательных агентств и по результатам консультаций с США и Великобританией правительство Австралии сочло, что ответственность за этот инцидент лежит на деятелях, пользовавшихся российской господдержкой", - заявил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тейлор. По его словам, правительство Австралии осуждает действия России, представлявшие серьезный риск для глобальной экономики, работы госструктур, бизнеса и благосостояния людей.
18:59 29/03/2021
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