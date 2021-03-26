Как следует из анонса на сайте канала, программа посвящена "смертоносной кампании уничтожения с помощью химагентов", развернутой, по версии редакторов канала, президентом РФ Владимиром Путиным "против его врагов" в западных странах, пишет newsru.com При этом TV Blackbox, ссылаясь на экспертов, с которыми переговорил 9News, сообщил, что за атакой, скорее всего, стоят хакеры из России, что объясняется "изощренностью" предпринятого нападения.





Как отмечает команда 9News Australia в Twitter , атака может выявить уязвимость общенационального масштаба, однако идет ли речь о криминальном саботаже или действиях иностранного государства, сейчас выясняется.





Представители телеканала пояснили, что уже "запустили ряд процессов, призванных обеспечить возвращение к нормальной сетке вещания", при этом вместо прямого эфира пришлось давать передачи в записи. На них атака не распространилась, потому за их показ отвечает компания на аутсорсинге - NPC Media.





Все сотрудники 9News Australia переведены на домашнюю работу, пока IT-специалисты восстанавливают производственные системы. Представители канала отмечают, что посвященный России эпизод уже снят, и действия киберпреступников не помешают показать его в эфире.





В 2020 году в Австралии были зафиксированы около 60 тыс. нападений в киберпространстве, по одному примерно каждые десять минут, отмечает DW. В 2018 году Австралия вслед за другими странами обвинила РФ в в масштабной хакерской атаке с использованием вируса NotPetya, произошедшей в июне 2017 года.





"На основе выводов австралийских разведывательных агентств и по результатам консультаций с США и Великобританией правительство Австралии сочло, что ответственность за этот инцидент лежит на деятелях, пользовавшихся российской господдержкой", - заявил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тейлор. По его словам, правительство Австралии осуждает действия России, представлявшие серьезный риск для глобальной экономики, работы госструктур, бизнеса и благосостояния людей.



