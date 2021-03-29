Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник.





"Сотрудники ГУБОПиК МВД и бойцы СОБРа задержали 24-летнего уроженца Могилевщины, который намеревался участвовать в массовых беспорядках и совершать преступления против государства. Молодой человек оказал сопротивление, при себе у него был нож", - цитирует interfax.by сообщение в telegram-канале Чемодановой.





"До осени прошлого года задержанный служил по контракту в Витебске и неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил специальных операций. Однако за деструктивные взгляды и участие в уличных протестах его уволили", - добавила она.





фото для иллюстрации





Официальный представитель МВД рассказала, что после переезда в Минский район мужчина связался в telegram-канале с инициативой BYPOL. Он предоставил информацию об управлении сил спецопераций Вооруженных Сил Беларуси, а затем получил свое первое задание: проверить достоверность данных о сотрудниках ГУБОПиК, которые прислал их бывший коллега Лупоносов.





"Для этого информатор пришел домой к одному из оперативников, пообщался с его супругой, но сбежал, увидев милиционера на лестничной площадке. Через несколько дней он получил новую установку: вычислить и сфотографировать автомобиль того же оперативника, зафиксировать на снимках места его парковки. Вскоре после этого мужчину задержали", - рассказала Чемоданова.





"Со его слов, он стремился оказать давление на милиционеров, чтобы те прекратили пресекать протесты, и даже сейчас готов на радикальные действия, включая применение оружия", - добавила она.





Следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанного за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.







