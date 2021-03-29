В Гомеле в отношении 16-летнего Никиты Золоторева возбудили очередное уголовное дело. Об этом редакции «Сильных Новостей» сообщил его отец. На этот раз подростка обвиняют в сопротивлении сотруднику СИЗО.





Напомним, по делу о «коктейлях Молотова» Никита с августа прошлого года находился за решеткой. В феврале суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии.





Услышав приговор, парень начал бросаться на решетку со словами: «Выпустите меня отсюда!»





История получила продолжение. Родители Никиты узнали, что на их сына завели новое уголовное дело. Следователь сообщил им, что парень... набросился на сотрудника СИЗО.





«Никите всего 16 лет, он весит 45 килограммов, — говорит отец Никиты. — Как он мог осуществить нападение на обученного взрослого сотрудника изолятора?»





Родители считают, что ситуация, в которой оказался их сын, может травмировать даже взрослого человека. «Что же говорить о 16-летнем мальчике, который надеялся, что он будет освобождён в зале суда?» — говорят родители.





Родственники отмечают, что у Никиты серьезное заболевание, он должен регулярно получать медицинские препараты, а нерегулярность приема может привести не только к опасным для жизни приступам, но и к изменениям в поведении: нервозности, повышенной возбудимости. Во время свиданий Никита жаловался родителям, что препараты он получает нерегулярно.





«На свидании сын привел слова сотрудника: «Ты политический. Сдохнешь»», — вспоминает отец.





Также, говорит Михаил, по словам Никиты, отношение к нему в СИЗО после приговора только ухудшилось. Сейчас Никита Золотарев переведен в одиночную камеру.





Когда Михаил Лапунов в последний раз видел Никиту на свидании, тот был острижен наголо. Он гладил сына по голове через прутья решетки и повторял: «Ничего, сынок, я с тобой».