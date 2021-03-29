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"Исчезли основания для задержания" В Гродно выпустили журналиста Павла Можейко

Известного гродненского журналиста Павла Можейко освободили по формулировке: исчезли основания для задержания. Однако уголовное дело продолжается.


Павла Можейко освободили после 72 часов ареста, сообщает Белсат

«Практически всю неделю велось разбирательство, приходили милиционеры, фотографировали выставку Алеся Пушкина. 26-го марта попросили на 2 часа забежать в райотдел милиции. На входе сразу взяли меня под охрану, повели в прокуратуру, там брали объяснения относительно выставки, но я так понимаю, что на столе уже лежало постановление о возбуждении уголовного дела», – рассказал Павел Можейко.

С 26 по 29 марта журналиста содержали в Гродненской тюрьме.

Прокуратура Гродно 26 марта возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» и журналиста Павла Можейко и художника Алеся Пушкина, а также других лиц за "совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма" по ч. 3 ст. 130 УК. 

Павла Можейко вызвали на допрос и задержали.

По информации прокуратуры, 19 марта на выставке в «Центре городской жизни» демонстрировался исполненный Пушкиным портрет Евгения Жихаря с автоматом на плече.

 Согласно материалам дела, Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 прошел обучение в спецподразделении Абвера, и в декабре этого же года был заброшен нацистами в Полоцкую область.
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