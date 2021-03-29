Прошёл год, как коронавирус стал для нас новой реальностью. Некоторые страны объявили о начале третьей волны пандемии. Карантинные меры вновь ужесточаются.





На этом фоне Беларусь кажется "островком стабильности", где официальные цифры заболеваемости и смертности не выходят за определённые границы, мероприятия не отменяются, рестораны и другие заведения продолжают работать.





Инициатива " Народный опрос " в декабре 2020 года - январе 2021 года провела второй опрос населения по теме коронавируса, чтобы посмотреть на ситуацию в динамике.





Первый проходил в ноябре, и с его результатами можно ознакомиться по ссылке





Оценивались:





- частота повторного заболевания;

- количество тестов на душу населения и процент положительных тестов;

- проблемы, с которыми столкнулись врачи и население;

- меры, предпринятые на предприятиях и в учреждениях образования.





Методология

Опрос проводился с 24 декабря 2020 по 22 января 2021 года, при этом последние данные были получены 17 января 2021-го.





Опрос проходил через регистрацию в Viber-боте (Viber — самый популярный мессенджер в Беларуси). Каждый подписчик получал ссылку на Google-форму со своим уникальным идентификатором.





Опрос полностью анонимный, никакие личные данные, включая номер телефона, не собирались, регистрация в Google не требовалась.





К уже существующей базе подписчиков Viber-бота Народного Опроса новые респонденты добавлялись через различные паблики популярных мессенджеров и соцсети новостных порталов. В общей сложности удалось собрать 29 837 анкет, после очистки данных осталось 26 348 ответов.





Из расчётов были исключены ответы:





- граждан других стран, кроме Беларуси;

- граждан, не проживающих на территории Беларуси;

- граждан моложе 18 лет;

- граждан с неполными данными по полу, возрасту, области, типу места жительства и образованию;

- граждан с неправильными или дублирующимися идентификаторами (оставлена последняя по времени анкета).





Обработка результатов

Для получения результатов было обработано 26 348 анкет.





Тот факт, что столкнувшиеся с болезнью люди больше заинтересованы пройти опрос, мог исказить результаты исследования. Чтобы этого избежать, были сформированы две случайные выборки по 10 тыс. респондентов из активной аудитории Народного Опроса, собранной до первого опроса по коронавирусу.





Процент заболевших, количество тестов на душу населения и процент положительных тестов оценивались на основе их ответов с валидацией результатов между группами. В нашем моделировании учитывались даже те случаи, когда респондент получил, но не заполнил анкету. В то же время респонденты, которым приглашение не было доставлено, из выборок были удалены.





В целом число испытуемых в 5–20 раз превышает то, что обычно используется для социологических исследований, а следовательно, повышает точность полученных оценок.





Выборка имеет социодемографические смещения, характерные для интернет-аудитории: самая популярная подгруппа прошедших опрос — это преимущественно люди в возрасте до 40 лет, горожане с высшим образованием.





Однако используемый метод MRP (Multilevel Regression with Poststratification) позволяет выровнять эти смещения посредством статистического моделирования и перевзвешивания его результатов на всё взрослое население страны с учётом количества людей в той или иной социальной группе в популяции.





Этот метод дает не только наиболее вероятную оценку какого-либо показателя, например, процента заболевших, но и достоверные интервалы, в которых это значение находится. Ниже мы будем приводить 95-процентные интервалы. Это значит, что с вероятностью 95% можно утверждать, что оцениваемый параметр лежит в его пределах, другими словами — вероятность выхода показателя за его пределы не более 5%.





Статистика заболеваемости

На дату 22 января включительно наиболее вероятно хотя бы раз с подтверждённым диагнозом переболело 15,85% взрослого населения Беларуси (95% достоверный интервал от 12,81% до 19,25%) — это около 1,2 млн человек (973,5 тыс. — 1,46 млн).





С учётом тех, кто полагает, что болел, но без официально поставленного диагноза, цифры достигают почти 49% взрослого населения Беларуси — это 3,7 млн человек (95% интервал 45,2–53,6%, или 3,43–4,07 млн).





Как известно, один из наиболее точных индикаторов коронавируса — потеря обоняния или вкуса. Мы оценили число тех, кто или болел, или только думает, что болел, но при этом потерял способность чувствовать запах или вкус. Таких взрослых граждан оказалось в среднем 41,3% популяции, или 3,14 млн человек (95% интервал 37,4–45,5%, или 2,84–3,46 млн).





Мы видим, что пиковое число заболевших взрослых наблюдалось в ноябре с началом спада в декабре — в среднем 9 709 и 7 666 новых случаев в день соответственно, что в 4–7 раз больше официальных данных.





Для сравнения: в сопоставимых с Беларусью по населению странах эти числа (включая детей) были: в Швеции — около 4 000 и 6 300, в Австрии — 5 900 и 2 500, в Чехии — по 6 300, в Швейцарии — 5 800 и 4 000, а в Португалии 5 300 и 3 700 соответственно. Во всех этих странах ситуация была немного лучше, чем в Беларуси по нашей оценке.





В соседней Литве с населением в 2,7 млн человек среднедневной прирост в ноябре был 1 500, а в декабре — 2 600, что в пересчёте на душу населения все равно немного лучше, чем полученные нами оценки по Беларуси. К слову, наилучших результатов в Европе достигли Норвегия и Финляндия с показателями среднесуточного прироста около 527 и 290 человек в ноябре, а также 430 и 360 в декабре соответственно.





Отметим, что оценки по количеству новых случаев в день мы приводим в этом отчете только до декабря включительно, так как большинство респондентов ответило до 5 января, и недостаток ответов в январе не позволяет корректно оценить статистику заболевания в январе 2021 года. Оценки за январь и февраль появятся в следующем отчете на основе данных третьего опроса по ситуации с коронавирусом, который мы недавно завершили.





Надо понимать, что полученные оценки заболеваемости могут быть несколько занижены относительно популяции в целом, так как данные не позволяют оценить количество умерших, а также переболевших детей.





Оценки среднедневного прироста заболеваемости по месяцам в 2020 году

Как нам известно, на местах доктора заявляют обо всех официально подтвержденных случаях коронавируса, то есть статистика по всем поставленным диагнозам заболевания действительно ведётся.





Хотя безусловно, исходя из наших оценок заболеваемости и оценок, учитывающих потерю запаха или вкуса, далеко не всем людям с симптомами коронавируса ставятся диагнозы. В сеть просочилась информация о подтвержденных случаях по Минску.





Дмитрия Кобака из Тюбингенского университета в Германии. Как следует из графика, “утекшие” в сеть данные по Минску лежат в границах оцененных нами достоверных интервалов. Вместе с тем сравнивать эти данные нужно осторожно по нескольким причинам: Некоторые их детали, а также первичную обработку можно найти в репозитории исследователяиз Тюбингенского университета в Германии. Как следует из графика,Вместе с тем сравнивать эти данные нужно осторожно по нескольким причинам:





- Никакой гарантии достоверности этих данных мы пока дать не можем.





- Предобработанные данные “слива” из репозитория содержат как взрослых, так и несовершеннолетних минчан, в то время как наши оценки распространяются только на взрослых.





- Оценить процент детей среди переболевших минчан на наших данных не представляется возможным, поскольку дети не могут участвовать в опросах.





- Информации о количестве взрослых среди всех случаев в репозитории Дмитрия Кобака на данный момент нет. Вероятно, мы сможем получить более детальную информацию по этим данным к нашему следующему отчёту.





В регионах похожая картина, как и в ноябре: в процентном соотношении по количеству зарегистрированных случаев лидирует Гродненская область — наиболее вероятно здесь переболело около 21% взрослого населения, или почти 180 тыс. человек.





Это может быть связано с большей доступностью тестирования в Гродненской области. Мы делали анализ данных на двух рандомизированных выборках одинакового размера, и на одной это подтверждается. Однако на второй выборке процент сделанных тестов на душу населения в Гродненской области хоть и один из самых высоких по стране, но всё же не выше, чем в Минске или Витебской области.





График оценок количества сделанных тестов на душу населения в декабре приведен ниже, в разделе “Диагностика”.