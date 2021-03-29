Еще одна иностранная авиакомпания возобновила полеты в Минск

Пока что полеты будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, в будущем частота может увеличиться.





Компания airBaltic начала летать в Минск еще в 1996 году на турбовинтовых самолетах SAAB-340, потом был перерыв до 2005 года. Полеты возобновились с 1 августа 2005 года. В прошлом году из-за пандемии коронавируса компания прекратила полеты с 16 марта, но неоднократно объявляла об их возобновлении по крайней мере с осени: назывались даты в сентябре, октябре и декабре 2020-го и марте 2021-го.





Авиакомпания «Белавиа» возобновила рейсы в Ригу с 22 марта 2021–го.





Пока что регулярные полеты в Минск выполняют 11 иностранных авиакомпаний.





The Village Беларусь рассказывал: в Минск летают также Air China (не прекращала полетов в Пекин), Turkish Airlines (возобновила полеты в Стамбул с 16 июня 2020 года), Lufthansa (возобновила полеты во Франкфурт с 01 июля 2020), Iraqi Airways (возобновила полеты в Багдад с 17 июля 2020),





LOT (возобновила полеты в Варшаву со 2 августа 2020), Uzbekistan Airways (возобновила полеты в Ташкент с 07 сентября 2020), «Аэрофлот» (возобновил полеты в Москву с 26 сентября 2020), «Мотор Сич» (возобновила полеты в Запорожье с 13 ноября), airBaltic (возобновила полеты в Ригу с 28 марта 2021).





В феврале начались полеты трех новых авиакомпаний: «Россия» (в Санкт-Петербург с 14 февраля 2021), «Азимут» (в Ростов-на-Дону с 16 февраля 2021) и flyDubai (в Дубай с 20 февраля 2021). Авиакомпания Etihad возобновила полеты в Абу-Даби с 29 августа 2020, но прекратила их после введения зимнего расписания 2020/2021.





До коронавирусных ограничений, в сезоне 2019/2020, в Минск регулярно летали 14 авиакомпаний, помимо «Белавиа».





Также аэропорт сообщает, что с 28 марта перешел на новое, летнее расписание рейсов, которое будет действовать до 30 октября 2021 года.