



За выступления российских звезд организаторы фестиваля платят большие деньги, в то же время десятки белорусских групп находятся в "черных списках" и не могут давать концерты. Власти анонсировали такой список участников:





Как сообщает @by_culture , певец Антон Табало (HOMIE) также отказался выступать на «Славянском базаре»







