TUT.BY проанализировал данные проекта «Гражданский контроль судебной системы» от платформы ZUBR и составил топ-10 фамилий судей, которые дали больше всего суток задержанным.





Что за платформа ZUBR и насколько ей можно доверять

Платформа ZUBR была создана для наблюдателей и избирателей в Беларуси. Сама команда обозначает свою цель так: фиксировать, обрабатывать и отображать все сведения о процессе выборов в Беларуси в режиме реального времени. В партнерстве с платформой находится, например, сообщество «Честные люди».





В ноябре 2020-го команда ZUBR создала проект «Гражданский контроль судебной системы». Он существует при экспертной поддержке правозащитной организации Human Constanta. Вот здесь мы писали о нем подробнее.





Главный разработчик и один из основателей проекта Павел Потапов пояснил, что данные о решениях судей появляются из трех источников:





— Это лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», проект 23.34 («Общественное расследование нарушений со стороны милиции, связанных с мирными акциями». — Прим. TUT.BY) и то, что нам присылают через нашего чат-бота в телеграме (@zubr_watch_bot).





Все данные, по словам разработчика, довольно точные, поскольку проходят верификацию.





— В «Весне» это делают их волонтеры, в 23.34 [такую функцию выполняет] детальная форма для заполнения, в нашего бота присылают фотографии постановлений. Личные данные мы скрываем перед публикацией, — объясняет Павел Потапов.





По статистике проекта, в 2020 году задержанные получили 67 976 суток административного ареста, в 2021-м — 9577, а всего — 77 553 (почти 212 с половиной лет). Это данные на 26 марта 2021 года и только по административным делам.





Есть судьи, которые внесли свой вклад больше других. Сама платформа ZUBR дает топ-10, опираясь на количество принятых решений.





TUT.BY составил свой топ-10, выделив тех, кто отличился именно количеством суток административного ареста, на основе той же информации.





За «политику» уже давно дают не только сутки, но и выносят приговоры по уголовным делам. По данным Следственного комитета, с лета 2020 года в Беларуси было возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с протестами. Более 400 человек уже осуждены.





Проект «Гражданский контроль судебной системы» еще не систематизировал данные об уголовных делах. Судьи, которые имеют отметку «Уголовные дела», лишь отмечены как те, которые работают и по ним. Поэтому — повторим — в статистике ниже учтены лишь административные наказания.





Вот кто, по данным платформы, дает больше всего суток

1. Максим Трусевич





Суд: Первомайского района Минска

Всего решений: 345

Присудил суток суммарно: 3260 (чуть больше чем 8,9 года)





Судья Максим Трусевич известен не только административными приговорами. Именно он осудил 22-летнего Евгения Калиновского на 4 года лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» и «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).





Напомним, этот молодой человек — призер олимпиад и стипендиат фонда поддержки молодежи — обвинялся в участии в акции в день, когда Виктору Бабарико и Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатами в президенты, а также в стычке с сотрудниками ОМОНа. Сам Калиновский вину не признал: заявил, что пытался пресечь противоправные действия по отношению к гражданам со стороны милиционеров, которые следствием признаны потерпевшими.





2. Марина Федорова





Суд: Советского района Минска

Всего решений: 270

Присудила суток суммарно: 2525 (чуть больше чем 6,9 года)





Марина Федорова принимала решения по административным делам и в 2017 году — по вышедшим на улицы минчанам после Дня Воли. А в 2020-м судья участвовала в заседаниях над теми, кто собирался у магазина symbal.by еще до выборов.





Уголовные дела судья тоже рассматривает. Марина Федорова признала виновным по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) 18-летнего активиста анархистского движения Ивана Красовского. Он осужден на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. На заседании оказалось, что телефон парня прослушивался с 3 марта 2020 года, и эти данные стали основой обвинения.





3. Виктория Шабуня





Суд: Центрального района Минска

Всего решений: 369

Присудила суток суммарно: 1614 (чуть больше чем 4,4 года)





Виктория Шабуня помимо административных дел рассматривала дело Егора Сугойдя. Мужчина, по описанию гособвинителя, вышел на проезжую часть улицы и запрыгнул на МАЗ по конвоированию. Его действия повлекли нарушение общественного порядка, а также помешали движению общественного транспорта. Действия Сугойдя квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обвиняемый вину признал частично: на митинге был, но с тем, что прыгал на МАЗ, не согласен. Судья отправила мужчину на два года в исправительную колонию общего режима.





Ранее Шабуня штрафовала корреспондентов канала «Белсат» за работу без аккредитации. В том числе решения относились к Катерине Андреевой (настоящая фамилия — Бахвалова), которая сейчас отбывает два года лишения свободы в колонии общего режима вместе с коллегой Дарьей Чульцовой.





4. Сергей Шатило





Суд: Советского района Минска

Всего решений: 185

Присудил суток суммарно: 1593 (почти 4,4 года)





Сергей Шатило был судьей в деле, которое стало особенным из-за крайне скудной информации о нем. Родственники обвиняемого Алексея Березинского были против разглашения подробностей и присутствия волонтеров на процессе. Шатило отправил мужчину в колонию усиленного режима на 3,5 года, признав виновным по ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках) УК РБ.





Кроме того, именно Сергей Шатило вынес приговор гражданке Швейцарии и белоруске Наталье Херше — 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима — за то, что она сорвала балаклаву с омоновца в ходе своего задержания после женского марша. Херше признана виновной по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок).





В 2019 году этот судья также оштрафовал экономиста Сергея Чалого на 10 базовых величин за участие в «Чернобыльском шляхе».





5. Елена Жукович





Суд: Советского района Минска

Всего решений: 185

Присудила суток суммарно: 1576





В громких уголовных делах Елена Жукович, если судить по открытым источникам, не участвовала. В конце ноября программиста Владимира Чистофорова наказали 15 сутками ареста за участие в акции протеста. Сам программист не был согласен с протоколом. И даже свидетели-омоновцы признали: Чистофоров — не нарушитель с видео, предоставленного суду, они перепутали мужчин. Жукович это не смутило при вынесении решения.





Также именно Жукович судила художницу Надежду Саяпину, известную как автора перформанса «Достояние» о картинах из коллекции Белгазпромбанка. Судья решила отправить девушку в изолятор на 15 суток.





6. Дмитрий Карсюк





Суд: Центрального района Минска

Всего решений: 154

Присудил суток суммарно: 1538 (чуть больше 4,2 года)





Карсюк был одним из тех, кто поучаствовал в «накоплении» 42 суток ареста у Ольги Хижинковой. Также он отправил в изолятор на 15 суток мужчину, который утром 11 февраля 2021 года подал звуковой сигнал, а затем получил протокол за неповиновение из-за того, что якобы отказался идти в здание РУВД: упирался ногами и хватал милиционера за форменное обмундирование.





От 25 до 30 суток по новому КоАП получили от Карсюка жители Лебяжьего за то, что находились вечером 10 марта в минском микрорайоне Лебяжий — на площадке между домами № 125 и 127 на проспекте Победителей. Один из отправленных отбывать арест — менеджер банка. Среди тех задержанных, кстати, были и многодетные матери, которых судила Виктория Шабуня.





7. Татьяна Мотыль





Суд: Московского района Минска

Всего решений: 240

Присудила суток суммарно: 1516 (больше чем 4,1 года)





Татьяна Мотыль судила задержанных на акциях 9 и 10 августа, также отправляла на сутки медиков, задержанных вечером 2 ноября на акции солидарности с отчисленными студентами медуниверситета.





Судья давно выносит решения по административным «политическим» делам: наказывала арестами участников «Плошчы-2010», маршей против декрета о тунеядцах в 2017-м, акций против интеграции с Россией в декабре 2019 года. За это и стала фигурантом санкционного списка ЕС как 2011-го, так и 2017 года.





8. Анастасия Лейковская





Суд: Первомайского района Минска

Всего решений: 209

Присудила суток суммарно: 1358 (чуть больше чем 3,7 года)





Неизвестно, была ли Лейковская судьей на каких-либо уголовных делах, связанных с протестами. Однако она отправляла на неделю в изолятор фотографа «Нашей Нивы» Александру Пилипович-Сущиц, а активиста Дмитрия Полиенко — на 15 суток.





Случай с Полиенко произошел еще до выборов, в начале июля 2020-го. На суд он пришел с плакатом «Таких, как я, 97%».





9. Татьяна Шотик





Суд: Ленинского района Минска

Всего решений: 163

Присудила суток суммарно: 1313 (почти 3,6 года)





Приговор 29-летнему Александру Нурдинову — участнику протестов 9 и 10 августа — вынесла также Татьяна Шотик. Его вина заключалась в том, что он выходил на проезжую часть, «срывал растительность с цветочных клумб и бросал ее в сотрудников органов внутренних дел», это квалифицировали как ч. 1 ст. 342 (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) и ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С этим мужчина не согласился. Тем не менее Нурдинов 4 года проведет в колонии усиленного режима.





Еще Татьяна Шотик судила журналистку TUT.BY Надежду Калинину и оштрафовала ее на 2320 рублей. Вина нашей коллеги в том, что 29 января она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску. Шотик наказала Калинину 80 базовыми величинами: 1450 рублей по 23.34 и 870 рублей по статье 23.4 старого КоАП.





10. Мария Ерохина





Суд: Фрунзенского района Минска

Всего решений: 160

Присудила суток суммарно: 1296 (чуть больше чем 3,5 года)





Судья не особенно «засветилась» в каких-либо громких политических процессах 2020 и 2021 года.





По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», Ерохина два года назад оштрафовала анархистов на 50 «базовых» за листовки, а четыре года назад — активиста Максима Винярского за участие в марше против «тунеядского декрета».





Данные по количествам решений и суток взяты с платформы ZUBR по состоянию на вечер 26 марта 2021 года.