Сегодня судья Партизанского района Александр Кочик решил, что доказательства невиновности приводят к затягиванию процесса, поэтому отказался рассматривать видеозапись, о которой ходатайствовала Анастасия Сергиеня. Это видео свидетельствовало о ее невиновности.





По словам Анастасии, они шли с другом в пиццерию, но сотрудники милиции решили задержать ее друга. Девушка захотела его сопроводить, а ее задержали просто за компанию с ним.





Судья Кочик оценил такой поступок Анастасии в 15 суток ареста.





29-летнюю артистку оркестра оперного театра Анастасию Петрову задержали прямо с едой и кофе на выходе из "Додо-Пиццы".





По словам Анастасии, в 14:10 у нее закончился спектакль и они с подругой решили съесть пиццу на свежем воздухе. Но уже около 15:30 артистку задержали на выходе из пиццерии.





В протоколе по ст. 24.23 КоАП девушка якобы "приняла участие в массовом мероприятии и кричала "Жыве Беларусь"".





Судья Октябрьского района Руденко признал девушку виновной и наказал 15-суточным арестом, передает телеграм-канал Вясна назірае.