Сотрудники уголовного розыска Кобринского РОВД задержали женщин 24 марта после 23 часов в парке. С момента задержания до обеда 26 марта кобринчанки были в изоляторе.





В суде женщин обвинили в распространении бело-красно-белых лент и листовок. Кроме того, милиционеры изъяли у женщин пакет бумажных цилиндров белого цвета с красной полосой.





Задержанные в суде пояснили, что хотели украсить парк в канун Дня Воли.





Судья Вадим Зданович наказал 7 сутками ареста доктора-педиатра Юлию Рафалович. А трое пенсионерок получили штрафы 10 базовых величин – Людмила Белоусова, Ольга Алексиюк, Инна Суджум, передает наказал 7 сутками арестапередает novychas.by





Врач-педиатр Юлия Рафалович просила судью отсрочить наказание в связи со служебной необходимостью. Но судья не удовлетворил ее ходатайство и врача отправили отбывать наказание.





Среди задержанных 24 марта была и многодетная мать Марина Жук. Но ее после составления протокола освободили и будут судить позже.