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В крушении вертолета на Аляске погиб самый богатый человек Чехии

Миллиардер Петр Келнер, самый богатый бизнесмен Чехии, оказался в числе тех, кто погиб при крушении вертолета на Аляске. Об этом сообщает The Washington Post.

Петр Келлнер. Фото: Roman Vondrous / CTK / Globallookpress.com

Келнер был обладателем состояния размером в 17,5 миллиардов долларов и входил в число богатейших людей Европы и всего мира, пишет Лента.Ру.

Известно, что всего погибших в результате катастрофы на леднике оказалось пятеро. По данным властей, жертвы крушения, скорее всего, катались на лыжах.

Известны имена других погибших: это Грегори Хармс из штата Колорадо, Шон МакМанами из Алабамы, Бенджамин Ларошэ из Чехии и пилот вертолета — Захари Рассел.

О гибели людей стало известно ранее 29 марта. На место происшествия отправились спасатели. Они обнаружили там единственного выжившего. Он был госпитализирован. Его состояние оценивается как «тяжелое, но стабильное».
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