В крушении вертолета на Аляске погиб самый богатый человек Чехии

Петр Келлнер. Фото: Roman Vondrous / CTK / Globallookpress.com





Келнер был обладателем состояния размером в 17,5 миллиардов долларов и входил в число богатейших людей Европы и всего мира, пишет Лента.Ру.





Известно, что всего погибших в результате катастрофы на леднике оказалось пятеро. По данным властей, жертвы крушения, скорее всего, катались на лыжах.





Известны имена других погибших: это Грегори Хармс из штата Колорадо, Шон МакМанами из Алабамы, Бенджамин Ларошэ из Чехии и пилот вертолета — Захари Рассел.





О гибели людей стало известно ранее 29 марта. На место происшествия отправились спасатели. Они обнаружили там единственного выжившего. Он был госпитализирован. Его состояние оценивается как «тяжелое, но стабильное».