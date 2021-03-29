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Дважды в неделю. Полеты авиакомпании AirBaltic в Национальный аэропорт Минск возобновлены с 28 марта

Выполнение рейсов по маршруту Рига — Минск — Рига авиакомпании AirBaltic возобновлено с 28 марта, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Национального аэропорта Минск.


Самолеты латвийской национальной авиакомпании будут летать в белорусскую столицу дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Прилет в Минск запланирован на 14:20, обратный вылет — на 15:10. Со временем число рейсов может быть увеличено, уточнили в аэропорту.

Напомним, самолеты AirBaltic не летали в Минск с 16 марта 2020 г. на фоне пандемии коронавируса.
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