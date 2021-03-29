



Самолеты латвийской национальной авиакомпании будут летать в белорусскую столицу дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Прилет в Минск запланирован на 14:20, обратный вылет — на 15:10. Со временем число рейсов может быть увеличено, уточнили в аэропорту.





Напомним, самолеты AirBaltic не летали в Минск с 16 марта 2020 г. на фоне пандемии коронавируса.