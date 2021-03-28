Александр Иванов, 2017 год. Фото Okras / wikimedia.org СС-BY-SA 4.0





Информация о том, что на юбилейном XXX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который в этом году пройдет с 15 по 18 июля, выступит группа «Рондо», была озвучена директором форума Глебом Лапицким на брифинге в минувшую среду.





Александр Иванов и группа «Рондо» должны выступать 17 июля в Летнем амфитеатре в рамках концерта «Золотой хит». Стоимость билетов от 35 до 70 рублей (от 13,30 до 26,60 доллара США). Согласно сайта «Славянского базара», пишет ННВ,должны выступать 17 июля в Летнем амфитеатре в рамках концерта «Золотой хит». Стоимость билетов от 35 до 70 рублей (от 13,30 до 26,60 доллара США).

Поклонник группы из Витебска написал в Instagram Иванову с просьбой отменить участие в концерте в нашем городе из-за политического кризиса в Беларуси и продолжающихся арестов противников режима.





— Никто никуда и не собирался! Никаких базаров..., — так ответили ему от имени официального аккаунта Александра Иванова.





Несколько позже там появился дополнительный текст (орфография сохранена):





— Иногда афиши клеют недобросовестные люди, которое потом и билеты недобросовестно продают на того, кто и не в курсе! Мы не равнодушны к братскому Белорусскому Народу и его беде!









Удаленный комментарий в Instagram





Однако сейчас пост в Instagram Александра Иванова, под которым шла эта переписка, уже удален. Самое примечательное, что витебский поклонник, оставивший первый комментарий, теперь там забанен.





В афише на официальном сайте Александра Иванова концерта в Витебске пока нет: в июне запланировано выступление в Крыму, а следующее уже в августе — в Санкт-Петербурге.







