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Читатели заметили в Минске необычный броневик. Рассказываем, что за он

На улицах Минска, кроме привычных водометов, автомобилей системы «Рубеж» и другой привычной уже спецтехники, читатели заметили бронированный автомобиль, которого раньше на улицах города не видели. Речь о спецавтомобиле «Защитник». Рассказываем, что это за машина.

 
Фото: читатели Onliner
     
«Защитник» — изделие Госкомвоенпрома Беларуси. Разработчик и изготовитель — ОАО «140-й ремонтный завод» из Борисова, специализирующийся на капитальном ремонте и модернизации бронетанковой техники. Также у предприятия есть собственные разработки, среди которых броневики «Кайман», снегоболотоходы «Пегас» и другие, пишет onliner.by.


Официально «Защитник» называют «транспортным средством многоцелевого назначения». По сути, это высокозащищенный бронеавтомобиль для спецподразделений силовых структур, главная сфера применения которого — противостояние хорошо вооруженным террористам.


 
В основе — полноприводное шасси грузовика МАЗ-631708 с установленным на раму цельнометаллическим сварным корпусом, обеспечивающим защиту 4-го класса. Броневая защита стекол и лобовой проекции — 5-го класса. Важный нюанс заключается в том, что это MRAP-броневик, то есть военная машина, экипаж которой защищен от подрыва на противотанковых минах, дистанционно управляемых фугасах и тому подобного. Штатный экипаж — 14 бойцов.

Строго говоря, нынешний выезд на улицы Минска не первый. Впервые эта машина была представлена два года назад на выставке Milex'2019 в Минске, а затем принимала участие в военном параде 9 мая 2020 года.

Так что с учетом перегона на позапрошлогоднюю выставку и репетиций прошлогоднего парада с самим парадом минчане могли видеть этот броневик неоднократно. Но в «боевом» режиме эта техника на улицах столицы впервые. Также в открытых источниках отсутствует информация о том, какому из спецподразделений принадлежит «Защитник».
Источник: Дмитрий Гладкий
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