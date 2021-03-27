Фото: читатели Onliner

«Защитник» — изделие Госкомвоенпрома Беларуси. Разработчик и изготовитель — ОАО «140-й ремонтный завод» из Борисова, специализирующийся на капитальном ремонте и модернизации бронетанковой техники. Также у предприятия есть собственные разработки, среди которых броневики «Кайман», снегоболотоходы «Пегас» и другие, пишет onliner.by.









Официально «Защитник» называют «транспортным средством многоцелевого назначения». По сути, это высокозащищенный бронеавтомобиль для спецподразделений силовых структур, главная сфера применения которого — противостояние хорошо вооруженным террористам.









В основе — полноприводное шасси грузовика МАЗ-631708 с установленным на раму цельнометаллическим сварным корпусом, обеспечивающим защиту 4-го класса. Броневая защита стекол и лобовой проекции — 5-го класса. Важный нюанс заключается в том, что это MRAP-броневик, то есть военная машина, экипаж которой защищен от подрыва на противотанковых минах, дистанционно управляемых фугасах и тому подобного. Штатный экипаж — 14 бойцов.





Строго говоря, нынешний выезд на улицы Минска не первый. Впервые эта машина была представлена два года назад на выставке Milex'2019 в Минске, а затем принимала участие в военном параде 9 мая 2020 года.





Так что с учетом перегона на позапрошлогоднюю выставку и репетиций прошлогоднего парада с самим парадом минчане могли видеть этот броневик неоднократно. Но в «боевом» режиме эта техника на улицах столицы впервые. Также в открытых источниках отсутствует информация о том, какому из спецподразделений принадлежит «Защитник».