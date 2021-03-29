



Единые в ЕС паспорта вакцинации (санитарный сертификат) станут доступны для граждан Евросоюза с 15 июня. Об этом эфире телеканала LCI рассказал комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации.





Он отметил, пишет Sputnik, что если у человека не будет такого паспорта вакцинации, то ему придется сдать тест на коронавирус. Пока же не уточняется, станет ли со временем отсутствие прививки от коронавируса основанием для отказа во въезде в страны Евросоюза.





"Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать", – предупредил Бретон.





В санитарном сертификате будет указан имя владельца, дата рождения, номер паспорта, сведения о вакцинации (и название препарата, которым гражданин прививался), болел ли он ранее коронавирусом или нет.





Дорогу привитым





Напомним, ранее Тьерри Бретон сообщал, что в ЕС рассчитывают разработать паспорта вакцинации до конца июля.





В проекте постановления Европейской комиссии говорится, что выдавать "COVID-паспорта" будут не только тем, кто прививался вакцинами, зарегистрированными в ЕС, но и тем, кто выбрал другие препараты, в частности, российские и китайские.





Подобная система "сертификации" вызывает массу споров: не станет ли это инструментов дискриминации и как затронут ограничения тех, у кого прививки нет?





Паспорт будет добровольным





Тьерри Бретон также уточнил, что европейский сертификат о вакцинации будет делом добровольным.





"Если вы не хотите проходить вакцинацию, то у вас его не будет", – заверил Бретон.

Он заявил, что если человек не хочет быть вакцинирован, то в таких случаях в Европе будет предусмотрено массовое развертывание экспресс-тестирования. Тогда отрицательного результата будет достаточно, что сесть на самолет.





Тьерри Бретон также добавил, что в документе Европейской комиссии говорится: если у человека не будет такого сертификата, то "с большей вероятностью он будет подвергнут таким мерам, как карантин, со стороны государств-членов (ЕС – Sputnik), если это оправдано соображениями общественного здравоохранения".





Вакцинация в Европе





В настоящий момент в странах ЕС одобрены четыре вакцины от коронавируса: германо-американского производства BioNTech – Pfizer, американская Moderna, британско-шведской фирмы AstraZeneca и вакцина Janssen от американской компании Johnson & Johnson.





Бретон заявил, что к середине июля в планах произвести 420 млн доз вакцин от коронавируса. По его мнению, этого достаточно, чтобы обеспечить коллективный иммунитет. К примеру, только во Франции на следующей неделе будет произведено 3 млн доз.





"Наша политика состоит в том, чтобы 60% препаратов от коронавируса были распределены между странами ЕС, а остальные 40% направлены соседним государствам", – сказал он.





США тоже разрабатывает свои паспорта вакцинации





Как сообщает газета Washington Post, администрация президента США Джо Байдена также приступила к разработке COVID-паспортов для американцев.





По данным источников, разработкой уже занимается министерство здравоохранения страны. Пока говорится о том, что сертификаты будут бесплатными.





Получить их можно будет в электронном виде при помощи приложений для телефона, который хранит сканируемые коды. если смартфона нет, сертификат надо будет распечатать.





В планах разработать такую систему, которую будет трудно взломать, а паспорта – такие, которые нельзя будет подделать.





На прошлой неделе власти штата Нью-Йорк первыми в стране ввели цифровой сертификат, который подтверждает, что человек привит от коронавируса или же имеет отрицательный текст на COVID-19.















