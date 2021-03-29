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В рейтинге киберзащиты Беларусь оказалась на 35-м месте

Беларусь заняла 35 место в рейтинге киберзащиты из 75 рассматриваемых стран. 1-е место занял Таджикистан, последнее, 75-е, Дания.


Именно 75-е место в данном рейтинге считается лучшим и его занимает страна с наибольшими успехами в кибербезопасности. 

Беларусь в списке стран по уровню киберзащиты заняла 35-е место, пишетThinktanks.by. Для сравнения: у России в рейтинге 12-я позиция, у Латвии - 50-я, у Польши - 59-я, а у Украины - 60-я. 


Рейтинг составила Британская исследовательская компания Comparitech. Страны оценивались по 15 критериям, среди которых процент мобильных телефонов, зараженных вредоносным ПО, процент пользователей, атакованных мобильными банковскими троянами, доля атак криптомайнеров, процент спам-писем, процент компьютеров, зараженных хотя бы одной атакой вредоносного ПО и т.д. 
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