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Солодуха отметился: поддержал группу «Галасы ЗМеста», которую не пустили на «Евровидение 2021»

Белорусский певец Александр Солодуха выступил с поддержкой группы «Галасы ЗМеста», которую отстранили от участия в конкурсе «Евровидение 2021».


Напомним, что ранее в поддержку группы высказались и сестры Груздевы. Причем, они буквально один в один повторили заявление глав Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, который сказал, что дисквалификация белорусской песни – это признание ее победы.

Сейчас вот в поддержку «Галасы ЗМеста» высказался и Александр Солодуха. Причем, его слова транслировало АТН (Агентство телевизионных новостей Белтелерадиокомпании – прим. ред.) со своего телеграмм-канала – того самого зла, с которым так яростно борются белорусские власти.

«Ну что я могу сказать нашей белорусской группе, которую не пустили на «Евровидение - 2021»? Не отчаиваться, не расстраиваться, идти только вперед и вверх», - заявил Александр Солодуха, пишет ej.by
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