+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Трагедия: в Минске на проезжую часть упал мужчина с моста

На месте работает следственно-оперативная группа, подробности выясняются, для работы оперативников частично перекрыто движение.

 Мужчина упал с моста на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Алибегова в Минске, сообщает sputnik.by ссылаясь на официальный Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома.


Как отмечают очевидцы произошедшего, мужчина погиб на месте, на вид ему было около 40-50 лет.

"Сегодня днем в милицию от очевидцев поступило сообщение о падении мужчины с моста (пересечение проспекта Дзержинского и улицы Алибегова). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Еще ранее ГАИ Минска сообщило, что из-за происшествия на данном участке дороги ограничено движение транспорта, не сообщая больше никаких дополнительных подробностей.

"В связи с происшествием на развязке пр. Дзержинского – ул. Алибегова частично ограничено движение транспорта по ул. Алибегова от ул. Железнодорожной до пр. Газеты "Правда", – говорится в сообщении. К половине пятого движение восстановили.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]