Трагедия: в Минске на проезжую часть упал мужчина с моста

Мужчина упал с моста на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Алибегова в Минске, сообщает sputnik.by ссылаясь на официальный Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома.









Как отмечают очевидцы произошедшего, мужчина погиб на месте, на вид ему было около 40-50 лет.





"Сегодня днем в милицию от очевидцев поступило сообщение о падении мужчины с моста (пересечение проспекта Дзержинского и улицы Алибегова). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.





Еще ранее ГАИ Минска сообщило, что из-за происшествия на данном участке дороги ограничено движение транспорта, не сообщая больше никаких дополнительных подробностей.





"В связи с происшествием на развязке пр. Дзержинского – ул. Алибегова частично ограничено движение транспорта по ул. Алибегова от ул. Железнодорожной до пр. Газеты "Правда", – говорится в сообщении. К половине пятого движение восстановили.



