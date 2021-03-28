Мэр Варшавы поблагодарил белорусских врачей, работающих в Польше
Политик сам недавно излечился от коронавируса.
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что система здравоохранения держится на работниках из Украины и Беларуси, пишет charter97.org
Политик наблюдал изнутри на работу системы здравоохранения — в качестве пациента (12 марта у него был обнаружен коронавирус)>
«Ситуация в Польше критическая, но я знаю, что вместе мы преодолеем это. Уверенности придают мне врачи, медсестры, команды спасателей и весь медицинский персонал в работе. И днем, и ночью.
В своем отчете о пребывании в больнице мэр Варшавы посвятил отдельный абзац медицинскому персоналу из Украины и Беларуси, рассматривая их как символ «настоящей, открытой Варшавы».
⠀— Еще я видел настоящую «открытую Варшаву» в действии — если бы не сотрудники из Украины и Беларуси … все бы давно развалилось. Их мелодичный акцент и улыбка на губах придают пациентам заряд позитивной энергии, — заявил Рафал Тшасковский.
18:08 28/03/2021
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