Мэр Варшавы поблагодарил белорусских врачей, работающих в Польше





Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что система здравоохранения держится на работниках из Украины и Беларуси, пишет charter97.org





Политик наблюдал изнутри на работу системы здравоохранения — в качестве пациента (12 марта у него был обнаружен коронавирус)>





«Ситуация в Польше критическая, но я знаю, что вместе мы преодолеем это. Уверенности придают мне врачи, медсестры, команды спасателей и весь медицинский персонал в работе. И днем, и ночью.





В своем отчете о пребывании в больнице мэр Варшавы посвятил отдельный абзац медицинскому персоналу из Украины и Беларуси, рассматривая их как символ «настоящей, открытой Варшавы».





⠀— Еще я видел настоящую «открытую Варшаву» в действии — если бы не сотрудники из Украины и Беларуси … все бы давно развалилось. Их мелодичный акцент и улыбка на губах придают пациентам заряд позитивной энергии, — заявил Рафал Тшасковский.



