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Аншлаг: тысячи иностранцев приехали в Сербию за бесплатной прививкой от COVID-19

Власти Сербии предложили 27 и 28 марта бесплатно привить всех желающих иностранцев от коронавируса. Граждане Черногории, Республики Северная Македония, а также Боснии и Герцеговины устроили ажиотаж.


Предложение властей Сербии в выходные, 27 и 28 марта, бесплатно привить от коронавируса всех желающих иностранцев получило большой отклик. Как пишет немецкая газета Welt в субботу, 27 марта, число участников этой акции достигло нескольких тысяч человек, пишет dw.com

По информации издания, в основном, речь идет о гражданах Боснии и Герцеговины, Черногории и Республики Северная Македония. 27 марта они выстроились в огромные очереди перед центрами вакцинации, многие приехали за прививкой целыми семьями. Как пишет боснийский новостной портал Klix, пробки из желающих попасть в Сербию на вакцинацию сформировались и на границе.

Вакцинация от коронавируса в Сербии

На общеевропейском фоне кампания по вакцинации населения проходит в Сербии очень успешно. Из семи миллионов жителей страны два миллиона человек уже получили как минимум первую дозу вакцины. Для иммунизации населения против COVID-19 в Сербии используют немецко-американскую вакцину BioNTech/Pfizer, британско-шведскую  AstraZeneca, а также российский препарат "Спутник V" и китайский Sinopharm.

В то же время в большинстве граничащих с Сербией государств кампании по вакцинации населения только начались, многие страны испытывают проблемы из-за недостатка вакцины. Ранее Сербия безвозмездно передала небольшие партии препаратов Боснии и Герцеговине, Черногории и Республике Северная Македония.
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