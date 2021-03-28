Аллы Шарко. За решеткой она уже больше трех месяцев. Редакция «Брестской газеты» получила ответ на свою открытку от программного директора «Пресс-клуба». За решеткой она уже больше трех месяцев.





«Была очень рада получить от вас открытку. Спасибо большое за слова поддержки и поток теплоты из моего родного Бреста, – пишет Алла. – Свобода – да, она действительно внутри, и любовь, и сила. Просто понятия «свобода» и «воля» – разные в русском языке, и белорусском тоже. Чувствую себя свободной, но в неволе. И, конечно, думаю о любимых родных людях, переживаю – как они, не слишком ли за меня волнуются. Благодаря любимому, семье, друзьям чувствую себя окруженной заботой и теплом».

По словам Аллы, ей пишут и незнакомые люди, присылают посылки – пишут о своих делах, наблюдениях за природой, рассказывают новости: небольшие, но важные – те, которых нет в газетах.





«У нас удивительные люди, они умеют так поднять настроение :), – с помощью смайликов выражает свои эмоции Алла. – Я сама раньше не писала заключенным – не знала что. А некоторые люди – знают :). И их поддержка очень трогает».

По ее словам, за решеткой она много рисует, читает книги по психологии и не только. Она подписана на газету «Новы час», журнал «Наша гісторыя» («чудесный номер пришел за февраль, про архитектуру Минска, Алену Киш…»), сканворды и журналы «Алеся» и «Гаспадыня». В камеру также приносят «СБ. Беларусь сегодня» («читаю обычно в хозяйственных перчатках, чтобы не порезаться бумагой :)»).





Алла пишет, что в СИЗО – очень хорошая библиотека, а в камере сейчас отличная «компания» – Хемингуэй, Маркес, Ремарк, Довлатов, Улицкая, Фицжеральд, Харпер Ли.





Она пробует учить английский, много времени уходит на письма и ответы.





«Отвечаю всем, чьи письма ко мне пришли. За время здесь мне пришло 141 письмо (с открытками, телеграммами вместе). Это – 197-ое мое письмо, которое я отправляю. Мужу пишу каждый день, это как разговор с близким. В общем, я в порядке. Человек обычно адаптируется к внешним условиям, но важно сохранить себя в них. Всем привет!» – завершает Алла.





А на отдельном листе постскриптум: «Весна уже!!! У нас хохочут чайки, поют воробьи, капает тающий вчерашний снег. С весной! Очень ждем почек!»

Письмо датировано 13 марта. Алла Шарко вложила в конверт и свой рисунок – она всегда отправляет вместе с письмом рисунок.





Письма из «таких мест». Программный директор «Пресс-клуба» Алла Шарко: «Чувствую себя свободной, но в неволе»





Рисунок Аллы Шарко





Алла Шарко была задержана 22 декабря 2020 года сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) после обыска в ее квартире. В тот же день обыски прошли в офисе организации, а также дома у некоторых сотрудников. Помимо Шарко были задержаны и другие сотрудники «Пресс-клуба».





31 декабря стало известно, что ей предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 243 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.





Белорусские правозащитники признали Аллу Шарко политзаключенной.





Написать ей письмо, отправить телеграмму, открытку или посылку можно по адресу: 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, СИЗО-1, Шарко Алле Вячеславовне.



