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Папа римский провел службу в честь Вербного воскресенья практически без прихожан

В Ватикане папа римский Франциск второй год подряд проводит службу в честь Вербного воскресенья, которое христиане отмечают за неделю до Пасхи, практически без прихожан из-за пандемии коронавируса, передают западные СМИ.

Обычно в Соборе Святого Петра в Ватикане и на площади перед ним собираются десятки тысяч католиков, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, символизирующее вход Иисуса Христа в Иерусалим. Они несут с собой пальмовые и оливковые ветви.

Однако в этом году на службе в практически пустой базилике присутствовали лишь 120 человек, поскольку в Ватикане действуют жесткие коронавирусные ограничения. Практически все они, за исключением понтифика и хора, были в масках, пишет interfax.by
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