Девушке с видео, где Багинская давала интервью, дали 15 суток

В отрывок случайно попало задержание девушки с фотокамерой — 23-летней Марии Тихановой, которая учится в Москве в Институте современных искусств по специальности «Режиссура кино и телевидения». Судя по информации из списков тюрьмы в Жодино, Марии дали 15 суток, пишет tut.by





В списках людей, содержащихся в жодинской тюрьме, появилась информация о том, что Тихонова Мария (судя по всему, в списках ошибка в фамилии — вместо -а- написана -о-, отчество отбывающей арест совпадает с отчеством Марии Тихановой. — Прим. TUT.BY) должна выйти на свободу 9 апреля.





Из этого можно сделать вывод, что задержанной 25 марта девушке суд дал 15 суток.





В видео, где Марию после задержания опрашивает, судя по всему, журналист газеты «Советская Белоруссия», девушка рассказывает, что приехала в Минск снимать материал для курсовой работы:





— Про современных женщин, Нина Багинская — одна из них. Я ее увидела в новостях и подумала, что это может быть интересно.









Мария добавила, что увидела Багинскую у Главпочтамта и пошла за ней. Встреча произошла «неслучайно», так как студентка предполагала, что известная белоруска может появиться в этом месте.





Однокурсник девушки рассказывал нам, что Мария действительно очень часто ездит в Беларусь на съемки «туда-обратно»:





— Собирает большой материал, договаривается с разными людьми. Вроде собиралась снимать еще про личную жизнь известной протестной бабушки у вас (видимо, имеется в виду как раз Нина Багинская. — Прим. TUT.BY).





Заведующий кафедрой «Режиссуры кино и телевидения» и декан режиссерского факультета Алексей Ханютин ранее подтвердил TUT.BY, что Мария является их студенткой:





— Да, мы знали, что она решила снимать свою курсовую работу в Минске и выдали ей письмо от института с просьбой о содействии. Мы в курсе того, что Марию задержали.