COVID-19 в Беларуси: за сутки выявили 1050 пациентов с COVID-19

В Беларуси по данным на 28 марта зарегистрировано 318 тыс. 681 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в воскресенье.

Суточный прирост составил 1 тыс. 50 пациентов против 1 тыс. 213 за предыдущие сутки.





Всего с начала пандемии в Беларуси выздоровели 309 тыс. 535 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 27 марта - 308 тыс. 216). За последние сутки выздоровели и выписаны 1 тыс. 319 пациентов, проинформировали в Минздраве.

Всего в стране проведено 5 млн. 330 тыс. 319 тестов.



