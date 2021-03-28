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COVID-19 в Беларуси: за сутки выявили 1050 пациентов с COVID-19

В минздраве сообщили о 8 умерших

В Беларуси по данным на 28 марта зарегистрировано 318 тыс. 681 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в воскресенье.
Суточный прирост составил 1 тыс. 50 пациентов против 1 тыс. 213 за предыдущие сутки.

Всего с начала пандемии в Беларуси выздоровели 309 тыс. 535 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 27 марта - 308 тыс. 216). За последние сутки выздоровели и выписаны 1 тыс. 319 пациентов, проинформировали в Минздраве.
Всего в стране проведено 5 млн. 330 тыс. 319 тестов.
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