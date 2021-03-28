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Песчаная буря в Пекине - жителям рекомендовано не покидать дома

Власти Пекина ввели повышенные меры безопасности в связи с песчаной бурей, которая пришла в столицу Китая. Местным жителям порекомендовали в ближайшие часы не выходить на улицы.

Видимость на дорогах составляет менее метра, что представляет дополнительную опасность для водителей.


Как сообщает ТАСС, синоптики отмечают, что уровень загрязнения атмосферы в Пекине превышает допустимую норму в десятки раз. Кроме того, был введен временный запрет на проведение дорожных работ.

Также гражданам рекомендуют не находиться рядом с неустойчивыми конструкциями, деревьями, рекламными щитами и вывесками.
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