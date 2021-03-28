В Могилеве автомобиль милиции протаранил забор пожарной части









Очевидец сообщает, что забор оперативно восстанавливали силами МВД. Что послужило причиной аварии, пока не сообщается. Но понятно, что если бы такое происшествие случилось с любым другим водителем - без погон - то уж было было бы возбуждено дело о теракте и об этом трубили бы все госканалы.



