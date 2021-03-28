С разницей в 2 дня умерли два бывших председателя Пружанского райисполкома
Об этом сообщает сайт Пружаны. net.
23 марта 2021г. умер бывший председатель Пружанского райисполкома Сергей Тарасевич. Он руководил районом с 1994 по 1998 год.
А через 2 дня, 25 марта 2021г. умер ещё один бывший председатель Пружанского райисполкома Георгий Резанко. Он возглавлял район еще в советское время -- с 1985 по 1989 год.
Сообщается, что в обоих случаях гроб был закрыт, что в наше время указывает на возможную причину смерти -- коронавирус.
11:10 28/03/2021
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