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Задержанный с «оружием» в Минске — брат-близнец осужденного и казненного Павла Селюна

27 марта пресс-служба МВД сообщила, что в Минске возле станции метро «Пушкинская» милиция задержала 30-летнего жителя Вилейского района, у которого при себе было оружие.

Задержанный с «оружием» в Минске — брат-близнец осужденного и казненного Павла Селюна
Андрей Селюн. Скриншот видео МВД
«В ходе личного досмотра найдены газовый и сигнальный пистолеты, патроны, лазерная указка и складной нож», — рассказали в ведомстве. На «покаяльном видео» мужчина утверждает, что этот набор ему для того, чтобы защищаться, и сам он никогда не участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. Активисты из Вилейки узнали задержанного и сообщили правозащитникам, что это Андрей Селюн — брат-близнец приговоренного к смертной казни в 2013 году Павла Селюна, пишет spring96.org.

Также на «покаяльном видео» демонстрируют якобы на телефоне задержанного подписки на «декструктивные телеграм-каналы», три из которых — свежие. Подписки на них датированы одним временем — в 12:41. мужчина утверждает, что подписан на телеграм-каналы [не уточняется на какие] для того, чтобы «следить, как сложились судьбы людей, которых репрессировали».

«Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности. По данному факту выясняются все обстоятельства», — рассказали в МВД.

Фото из документов Павла Селюна

12 июня 2013 года Гродненский областной суд признал 23-летнего студента истфака БГУ Павла Селюна виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью; кража; надругательство над трупами; хищение личных документов. До этого молодой человек не имел судимостей. Свои действия он объяснил ревностью. Убитые — его жена и ее любовник, которых он застал в одной квартире. По совокупности преступлений суд первой инстанции приговорил Павла к исключительной мере наказания-расстрелу.
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