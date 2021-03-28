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Монгольский диспетчер спас авиалайнеры России и Кореи от столкновения

Монгольский авиадиспетчер спас российский и корейский пассажирские самолеты от столкновения из-за ошибки, допущенной российским коллегой.



Б.Даваасамбуу, авиадиспетчер Национального центра гражданской авиации Монголии (НЦГА), был награжден Советом директоров Международной ассоциации аэронавигации без границ. Он развел в воздухе два самолета, когда до столкновения оставались рассчитанные минуты.

23 января, самолет Korean Air, летевший из России в Монголию, находился под угрозой столкновения с самолетом Аэрофлота, летевшим из Монголии в Россию, недалеко от границы между двумя странами и на пересекающихся курсах на удалении недалеко друг от друга.

Б.Даваасамбуу, авиадиспетчер Национального центра гражданской авиации Монголии, который в то время дежурил, описал ситуацию и дал указание самолету изменить курс в своем районе, приняв немедленные меры, чтобы спасти самолеты от столкновения.

Таким образом, монгольский авиадиспетчер смог исправить ошибку, допущенную авиадиспетчером России, и предотвратить катастрофу.

Его заслуги признаны правлением Международного общества аэронавигации без границ и награжден дипломом «За выдающийся вклад в безопасность полетов». Также было решено разместить его фото и историю в исторической галерее объединения «История аэронавигации в роли личности».
Centralasia.media
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