Монгольский диспетчер спас авиалайнеры России и Кореи от столкновения









Б.Даваасамбуу, авиадиспетчер Национального центра гражданской авиации Монголии (НЦГА), был награжден Советом директоров Международной ассоциации аэронавигации без границ. Он развел в воздухе два самолета, когда до столкновения оставались рассчитанные минуты.





23 января, самолет Korean Air, летевший из России в Монголию, находился под угрозой столкновения с самолетом Аэрофлота, летевшим из Монголии в Россию, недалеко от границы между двумя странами и на пересекающихся курсах на удалении недалеко друг от друга.





Б.Даваасамбуу, авиадиспетчер Национального центра гражданской авиации Монголии, который в то время дежурил, описал ситуацию и дал указание самолету изменить курс в своем районе, приняв немедленные меры, чтобы спасти самолеты от столкновения.





Таким образом, монгольский авиадиспетчер смог исправить ошибку, допущенную авиадиспетчером России, и предотвратить катастрофу.





Его заслуги признаны правлением Международного общества аэронавигации без границ и награжден дипломом «За выдающийся вклад в безопасность полетов». Также было решено разместить его фото и историю в исторической галерее объединения «История аэронавигации в роли личности».