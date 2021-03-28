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Таиланд откроет Пхукет для привитых от коронавируса туристов с 1 июля

Правительство Таиланда разрешило вакцинированным от коронавируса туристам, прибывающим на курортный остров Пхукет, с 1 июля текущего года не проходить карантин. А среди местного населения власти распределят порядка 930 тыс. доз вакцин. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра туризма и спорта королевства Пипата Ратчакитпракана, передает ТАСС.


По его словам, экономическая комиссия под председательством премьер-министра страны Праюта Чан-Очи одобрила предложение делового сообщества Пхукета, согласно которому необходимо привить не менее 70% жителей острова в рамках подготовки к открытию курорта для вакцинированных туристов. Среди местного населения власти распределят порядка 930 тыс. доз вакцин от коронавируса.

В случае, если принятые на Пхукете меры будут успешными, этот опыт распространят на другие туристические регионы королевства. Как ожидается, остальные курорты будут доступны для привитых путешественников только с октября.

С 1 апреля власти Таиланда намерены сократить срок карантина для прибывающих в страну с 14 до 10 дней. Кроме того, для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан период обязательного пребывания на карантине с апреля будет сокращен до семи дней. При этом прививка должна быть сделана не позднее, чем за 14 дней до приезда в Таиланд, и не ранее, чем за три месяца до поездки.

По последним данным Минздрава королевства, с начала пандемии коронавируса в Таиланде выявили свыше 28,5 тыс. случаев заражения, от вызываемого вирусом заболевания умерли 92 человека, сейчас в больницах королевства находятся 1 453 инфицированных пациент
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