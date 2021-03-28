Принц Уильям получил «титул» самого сексуального лысого мужчины в мире
Герцог Кембриджский упоминался как "сексуальный", "горячий" или "привлекательный" 17,6 миллиона раз в блогах и на других страницах в Интернете.
Будущего наследника британского престола, герцога Кембриджского принца Уильяма назвали самым сексуальным лысым мужчиной в мире. об этом пишет издание The Mirror.
Исследователи из компании Longevita проанализировали статьи и блоги через запросы в Google. Они выяснили, что слово «сексуальный» встречается в сочетании с упоминанием наследника британской короны 17,6 млн раз.
На втором месте Майк Тайсон. Его называли сексуальным 8,8 млн раз.
В пятерку лучших также вошли актер Джейсон Стэтхэм, легендарный баскетболист Майкл Джордан и музыкант Питбуль.
В остальной части топ-10 доминировали герои спорта или кино.
Опрос был проведен для косметической хирургической фирмы Longevita, в которой говорится: «Интернет — отличное место, чтобы узнать мнение об общественных деятелях».
Напомним, бельгийский психолог и сексолог Каат Боллен отказалась от лицензии после того, как коллеги осудили ее из-за откровенного контента в соцсетях.
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09:33 28/03/2021
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