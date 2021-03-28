+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Принц Уильям получил «титул» самого сексуального лысого мужчины в мире

Герцог Кембриджский упоминался как "сексуальный", "горячий" или "привлекательный" 17,6 миллиона раз в блогах и на других страницах в Интернете.

Будущего наследника британского престола, герцога Кембриджского принца Уильяма назвали самым сексуальным лысым мужчиной в мире. об этом пишет издание The Mirror. 

Исследователи из компании Longevita проанализировали статьи и блоги через запросы в Google. Они выяснили, что слово «сексуальный» встречается в сочетании с упоминанием наследника британской короны 17,6 млн раз.

На втором месте Майк Тайсон. Его называли сексуальным 8,8 млн раз.

В пятерку лучших также вошли актер Джейсон Стэтхэм, легендарный баскетболист Майкл Джордан и музыкант Питбуль.

В остальной части топ-10 доминировали герои спорта или кино. 

Опрос был проведен для косметической хирургической фирмы Longevita, в которой говорится: «Интернет — отличное место, чтобы узнать мнение об общественных деятелях».

Напомним, бельгийский психолог и сексолог Каат Боллен отказалась от лицензии после того, как коллеги осудили ее из-за откровенного контента в соцсетях.

Ранее сооющалось, что в Дании сняли мульсериал для детей о мужчине с самым длинным в мире волшебным пенисом, пишет telegraf.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]