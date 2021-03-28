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Самый зеленый район Беларуси - Витебская область. На одного белоруса приходится почти 1 га леса

Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. Такую информацию опубликовал Национальный статистический комитет республики.

По данным Белстата, более 9 млн га территории страны — это леса. При этом лесных угодий становится все больше. Так только за последние 10 лет площадь лесного фонда в стране увеличилась на 188 тыс. га.
Самый зеленый район Беларуси находится в Витебской области – лесами покрыто больше 70 % территории Россонщины. На втором месте – Наровлянский и Лельчицкий районы Гомельской области.

В целом же в Гомельской области лесами покрыто около половины территории – 46,6 % страны, на втором месте – Витебская область.


В Белстате также отметили, что более 90 % лесных угодий Беларуси сертифицированы в соответствии с международными схемами, а на одного белоруса приходится почти 1 га леса, пишет minsknews.by
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