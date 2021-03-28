Сегодня Вербное воскресенье у католиков

28 марта по Грегорианскому календарю католики празднуют Вход Господень в Иерусалим известный в народе как «Пальмовое» или «Вербное воскресение».

Уже второй год в праздничные мероприятия вносит коррективы пандемия коронавирусной инфекции. Вот как правильно встретить и провести этот день.

28 марта католики всего мира празднуют Пальмовое воскресенье. Символом праздника является пальмовая ветвь, которой устилали путь Спасителя, следовавшего в Иерусалим. За неимением пальм в наших широтах христиане используют ветви вербы, которая первая из всех растений распускается весной.





По Грегорианскому календарю этот день приходится на последнее воскресенье перед Страстной неделей, за семь дней до праздника Пасхи.





Фото: Pixabay





В этот день в католических храмах на богослужениях освещаются ветви вербы или ивы, которые украшают сухими или свежими цветами и пестрыми лентами. В других странах ветви пальмы принято заменять ветками оливы, лавра или самшита, пишет belnovosti.by





Торжественная служба завершается шествием вокруг храма с пением праздничных антифонов и гимнов Христу-Царю.

Что принято делать в Вербное воскресенье

После посещения богослужения и освящения ветвей, верующие несут их домой, и хранят до следующего Великого поста. У католиков существует традиция сжигать освященные в прошлом году ветви перед Великим постом. Полученный пепел предназначен для службы Пепельной среды.

Народные традиции

Многим знакома традиция в этот день слегка ударить освященной вербой близкого человека. Кто-то верит, что это избавит от боли в спине, кто-то полагает, что процедура укрепляет здоровье и сулит счастье в течение года. Также существует поверье, что если съесть ровно 3 почки с освященной вербы, то сбудется заветное желание, а если искупать ребенка в отваре из освященной вербы, то можно защитить его от болезней. Однако канонической нагрузки эти ритуалы не несут.

Что нельзя делать в это день

В этот день нельзя заниматься уборкой, стиркой, глажкой и другими хозяйственными вопросами. Пышные застолья также неприемлемы, т.к. все еще продолжается Великий пост. Разумеется, что от скандалов и выяснений отношений лучше воздержаться.



Приметы погоды

Если в этот день ветер сильный, то лето будет ветреным и прохладным.

Теплая и солнечная погода – к хорошему урожаю фруктов, а мороз утром обещает хороший урожай зерновых.



