Журналистов отпустили из милиции

"Главный редактор "Нашей Нівы" Егор Мартинович на свободе. Но с двумя протоколами: за неподчинение и участие в незаконном массовом мероприятии", - уточнили в издании, пишет interfax.by





Несколькими часами раньше из милиции отпустили редакторов TUT.BY Галину Уласик и Анну Калтыгину, а также журналиста "Нашей Нівы" Катерину Карпицкую и фотографа "Нашей Нівы" Надежду Бужан.









Как сообщалось, в субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста.







