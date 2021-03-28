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Журналистов отпустили из милиции

Главного редактора газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича отпустили из милиции, говорится в телеграм-канале издания в субботу.

"Главный редактор "Нашей Нівы" Егор Мартинович на свободе. Но с двумя протоколами: за неподчинение и участие в незаконном массовом мероприятии", - уточнили в издании, пишет interfax.by

Несколькими часами раньше из милиции отпустили редакторов TUT.BY Галину Уласик и Анну Калтыгину, а также журналиста "Нашей Нівы" Катерину Карпицкую и фотографа "Нашей Нівы" Надежду Бужан.


Как сообщалось, в субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста. 
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