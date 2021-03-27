В доме и мастерской художника Алеся Пушкина провели обыски. Пострадали картины
В деревне Бобр, где живет художник Алесь Пушкин, в рамках уголовного дела прошел обыск. Его проводили в доме и в мастерской художника..
На обыск, который начался в 2 часа ночи, приехали люди из Гродненского отдела Следственного комитета и пятеро омоновцев. По итогу обысков забрали телефоны и технику всех членов семьи, включая несовершеннолетних сына и дочери.
В мастерской художника силовики разбили стекло и повредили картины.
Вчера, 26 марта, стало известно, что прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» и журналиста «Белсата» Павла Можейко и художника Алеся Пушкина, а также других лиц за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма по ч. 3 ст. 130 УК.
Алесь Пушкин прилетел из Киева в Минск вечерним рейсом 26 марта. По приезду в Беларусь он должен был отбыть 10-дневную изоляцию, но сегодня связи с ним нет.
АД/АА, belsat.eu
18:59 27/03/2021
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