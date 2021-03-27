На обыск, который начался в 2 часа ночи, приехали люди из Гродненского отдела Следственного комитета и пятеро омоновцев. По итогу обысков забрали телефоны и технику всех членов семьи, включая несовершеннолетних сына и дочери.





В мастерской художника силовики разбили стекло и повредили картины.





Вчера, 26 марта, стало известно, что прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» и журналиста «Белсата» Павла Можейко и художника Алеся Пушкина, а также других лиц за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма по ч. 3 ст. 130 УК.





Алесь Пушкин прилетел из Киева в Минск вечерним рейсом 26 марта. По приезду в Беларусь он должен был отбыть 10-дневную изоляцию, но сегодня связи с ним нет.











